Протести "жовтих жилетів" у Франції: кількість постраждалих суттєво зросла

Кількість постраждалих внаслідок протестів водіїв у Франції, які розгорнулися проти зростання цін на бензин, зросла до 227 осіб.

Про це повідомив телеканал BFM.

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Раніше 24 канал повідомляв про те, що внаслідок протестів французьких водіїв постраждали 47 осіб. Наразі кількість людей, що постраждали під час акцій суттєво зросла.

Ситуація досить серйозна. Зранку помер один чоловік, 227 постраждали, шестеро серйозно поранені,

– розповіли у МВС країни.

Зазначається, що впродовж дня працівники правоохоронних органів затримали 117 осіб, 73 з яких згодом було взято під варту.

Частина демонстрантів зібралася біля резиденції французького президента Еммануеля Макрона, вимагаючи його відставки. Поліція застосувала сльозогінний газ для того, аби розігнати натовп протестувальників.

Загалом наразі в країні проходить понад 2000 акцій, що відрізняються за масштабом. Приблизна кількість протестувальників становить 244 тисячі осіб.

Масштабна акція вже отримала назву протест "жовтих жилетів". Учасники мітингів одягли жовті світловідбиваючі жилети.

Чому протестують "жовті жилети"?Водії протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.