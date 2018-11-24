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      Во Франции профсоюз собирается заблокировать три нефтеперерабатывающих завода Total

      17 Читати новину українською
      Профсоюзы во Франции угрожают заблокировать нефтеперерабатывающие заводы Total
      Профсоюзы во Франции угрожают заблокировать нефтеперерабатывающие заводы Total / Фото из открытых источников

      Французское профсоюзное объединение "Всеобщая конфедерация труда" призвала работников трех нефтеперерабатывающих заводов нефтегазовой корпорации Total приостановить свою деятельность в понедельник в случае отклонения руководством компании предложений по заработной плате и бонусов сотрудникам.

      Об этом сообщил портал Newslocker.

      Читайте также: Францию потрясли протесты: рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня

      Отмечается, что представители объединения профсоюзов намерены в субботу выдвинуть окончательное предложение руководству Total, по обсуждению повышение выплат сотрудникам.

      Если наше предложение будет отклонено, мы предложим в понедельник приостановить работу на нефтеперерабатывающих заводах Grandpuits, Feyzin и Normandy,
      – сообщил представитель объединения Тьерри Дефресна.

      Во Франции заблокировано несколько объектов нефтегазовой корпорации Total, расположенных в Нормандии, а также в департаментах Атлантическая Луара, Бую-дю-Рон, Сена и Марна. Сначала акция была инициирована работниками нефтяных объектов, которые требовали повышения зарплаты, однако впоследствии многие сотрудники объявили, что присоединяются к "желтым жилетам".

      Массовые акции протеста против роста цен на бензин и увеличение налогов в стране начались в минувшие выходные. Инициаторами выступили водители Франции, а также ряд профсоюзов и политических партий. Участники манифестаций называют себя "желтыми жилетами" – в соответствии с цветом светоотражающей накидки, которую водителям предстоит одевать для привлечения внимания и предупреждения аварий.

      Во время акций пострадали более 500 человек, 17 из них получили тяжелые травмы. Имели место многочисленные драки между манифестантами и водителями авто, которым те пересекали дорогу, известно о случаях, когда в ход пускали холодное оружие.

      Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французское правительство должно занять жесткую позицию в отношении "желтых жилетов" – движения, выступающего против повышения цен на топливо в стране.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

      Теги: Горючее нефть Протесты во Франции Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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