Во Франции профсоюз собирается заблокировать три нефтеперерабатывающих завода Total

Французское профсоюзное объединение "Всеобщая конфедерация труда" призвала работников трех нефтеперерабатывающих заводов нефтегазовой корпорации Total приостановить свою деятельность в понедельник в случае отклонения руководством компании предложений по заработной плате и бонусов сотрудникам.

Об этом сообщил портал Newslocker.

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Отмечается, что представители объединения профсоюзов намерены в субботу выдвинуть окончательное предложение руководству Total, по обсуждению повышение выплат сотрудникам.

Если наше предложение будет отклонено, мы предложим в понедельник приостановить работу на нефтеперерабатывающих заводах Grandpuits, Feyzin и Normandy,

– сообщил представитель объединения Тьерри Дефресна.

Во Франции заблокировано несколько объектов нефтегазовой корпорации Total, расположенных в Нормандии, а также в департаментах Атлантическая Луара, Бую-дю-Рон, Сена и Марна. Сначала акция была инициирована работниками нефтяных объектов, которые требовали повышения зарплаты, однако впоследствии многие сотрудники объявили, что присоединяются к "желтым жилетам".

Массовые акции протеста против роста цен на бензин и увеличение налогов в стране начались в минувшие выходные. Инициаторами выступили водители Франции, а также ряд профсоюзов и политических партий. Участники манифестаций называют себя "желтыми жилетами" – в соответствии с цветом светоотражающей накидки, которую водителям предстоит одевать для привлечения внимания и предупреждения аварий.

Во время акций пострадали более 500 человек, 17 из них получили тяжелые травмы. Имели место многочисленные драки между манифестантами и водителями авто, которым те пересекали дорогу, известно о случаях, когда в ход пускали холодное оружие.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французское правительство должно занять жесткую позицию в отношении "желтых жилетов" – движения, выступающего против повышения цен на топливо в стране.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ