Протесты во Франции: Макрон сделал заявление относительно митингующих

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французское правительство должно занять жесткую позицию в отношении "желтых жилетов" – движения, выступающего против повышения цен на топливо в стране.

Об этом сообщает RFI.

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Президент Франции призвал участников акции уважать закон. Сейчас президент мало высказывался о митингующих, которые на выходных парализовали трафик вокруг более 2 тысяч стратегических объектов. Макрон и его правительство пытаются договориться с движением "желтых жилетов". Известно, что у участников акции нет лидера, поэтому коммуникация происходит через соцсети.

Более того, несмотря на протесты, президент Франции настаивает на повышении акцизов на топливо. Он заявил, что пытается "изменить привычки", и отучить французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".

Fresh clashes in French 'yellow vest' fuel price protests https://t.co/WAWhVmKvEo pic.twitter.com/dWvffFKrQS — FRANCE 24 English (@France24_en) 18 ноября 2018 г.

Напомним, что в масштабных акциях протеста во Франции против повышения цен на топливо на выходных приняло участие почти 300 тысяч человек, которые парализовали трафик вокруг более 2 тысяч стратегических объектов. Число пострадавших значительно возросло, а правительство до сих пор не идет на уступки.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.