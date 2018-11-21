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      Протесты во Франции: Макрон сделал заявление относительно митингующих

      82 Читати новину українською
      Макрона сделал заявление относительно "желтых жилетов"
      Макрона сделал заявление относительно "желтых жилетов" / en.rfi.fr

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французское правительство должно занять жесткую позицию в отношении "желтых жилетов" – движения, выступающего против повышения цен на топливо в стране.

      Об этом сообщает RFI.

      Читайте также: Францию всколыхнули протесты: рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня

      Президент Франции призвал участников акции уважать закон. Сейчас президент мало высказывался о митингующих, которые на выходных парализовали трафик вокруг более 2 тысяч стратегических объектов. Макрон и его правительство пытаются договориться с движением "желтых жилетов". Известно, что у участников акции нет лидера, поэтому коммуникация происходит через соцсети.

      Более того, несмотря на протесты, президент Франции настаивает на повышении акцизов на топливо. Он заявил, что пытается "изменить привычки", и отучить французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".

      Напомним, что в масштабных акциях протеста во Франции против повышения цен на топливо на выходных приняло участие почти 300 тысяч человек, которые парализовали трафик вокруг более 2 тысяч стратегических объектов. Число пострадавших значительно возросло, а правительство до сих пор не идет на уступки.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Протесты во франции: хроника событий
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      Теги: протесты Горючее Новости Франции Эммануэль Макрон Протесты во Франции
      Источник: 24 Канал
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