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      Протести у Франції: Макрон зробив заяву щодо мітингувальників

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      Макрон зробив заяву щодо "жовтих жилетів"
      Макрон зробив заяву щодо "жовтих жилетів" / en.rfi.fr

      Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французький уряд повинен зайняти жорстку позицію щодо "жовтих жилетів" – руху, який виступає проти підвищення цін на пальне у країні.

      Про це повідомляє RFI.

      Читайте також: Францію сколихнули протести: рейтинг Макрона впав до рекордно низького рівня

      Президент Франції закликав учасників акції поважати закон. Наразі президент мало висловлювався про мітингувальників, які на вихідних паралізували трафік навколо більш ніж 2 тисяч стратегічних об'єктів. Макрон і його уряд намагаються домовитися з рухом "жовтих жилетів". Відомо, що в учасників акції немає лідера, а тому комунікація відбувається через соцмережі.

      Більше того, попри протести, президент Франції наполягає на підвищенні акцизів на пальне. Він заявив, що намагається "змінити звички", та відівчити французів від викопного палива, а цей процес "ніколи не буває простим".

      Нагадаємо, що у масштабних акціях протесту у Франції проти підвищення цін на паливо на вихідних взяли участь майже 300 тисяч осіб, які паралізували трафік навколо більш ніж 2 тисяч стратегічних об'єктів. Кількість постраждалих значно зросла, а уряд досі не йде на поступки.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ: хроніка подій
      Теги: протести Протести у Франції Еммануель Макрон Новини Франції Пальне
      Джерело: 24 Канал
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