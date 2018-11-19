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      Протесты во Франции: участники акции блокируют хранилища с горючим

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      Митингующие во Франции блокируют хранилища с топливом
      Митингующие во Франции блокируют хранилища с топливом / francetvinfo.fr

      Во Франции третий день продолжаются акции протеста "Желтые жилеты" против подорожания горючего. Участники движения начали блокировать хранилища с топливом.

      Об этом сообщает Le Figaro.

      Читайте также: Францию всколыхнули протесты: рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня

      Протестующие заблокировали хранилища нефтяной компании Total на западе страны в коммуне Верн-сюр-Сеш близ города Ренн.

      париж франція протести нафта
      Протесты во Франции продолжаются/ Источник: Lefigaro

      Участники акции не позволяют проезд грузовиков, но легковые автомобили пропускают.

      Митингующие блокируют основные автодороги по всей стране. Кроме того, в результате протестов трафик почти заблокирован, огромные пробки в направлении Париж-Ренн.

      Напомним, что в масштабных акциях протеста во Франции против повышения цен на топливо на выходных приняли участие почти 300 тысяч человек, которые парализовали трафик вокруг более чем 2 тысяч стратегических объектов. Количество пострадавших значительно выросло, а правительство до сих пор не идет на уступки.

      Почему протестируют "желтые жилеты"?
      Водители протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Жертвы Горючее протесты Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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