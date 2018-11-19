Протесты во Франции: участники акции блокируют хранилища с горючим
Во Франции третий день продолжаются акции протеста "Желтые жилеты" против подорожания горючего. Участники движения начали блокировать хранилища с топливом.
Об этом сообщает Le Figaro.
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Протестующие заблокировали хранилища нефтяной компании Total на западе страны в коммуне Верн-сюр-Сеш близ города Ренн.
Протесты во Франции продолжаются/ Источник: Lefigaro
Участники акции не позволяют проезд грузовиков, но легковые автомобили пропускают.
Митингующие блокируют основные автодороги по всей стране. Кроме того, в результате протестов трафик почти заблокирован, огромные пробки в направлении Париж-Ренн.
Напомним, что в масштабных акциях протеста во Франции против повышения цен на топливо на выходных приняли участие почти 300 тысяч человек, которые парализовали трафик вокруг более чем 2 тысяч стратегических объектов. Количество пострадавших значительно выросло, а правительство до сих пор не идет на уступки.
Почему протестируют "желтые жилеты"?
Водители протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.
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