Протесты во Франции: участники акции блокируют хранилища с горючим

Во Франции третий день продолжаются акции протеста "Желтые жилеты" против подорожания горючего. Участники движения начали блокировать хранилища с топливом.

Об этом сообщает Le Figaro.

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Протестующие заблокировали хранилища нефтяной компании Total на западе страны в коммуне Верн-сюр-Сеш близ города Ренн.



Протесты во Франции продолжаются/ Источник: Lefigaro

Участники акции не позволяют проезд грузовиков, но легковые автомобили пропускают.

Les #GilletsJaunes tiennent un barrage filtrant aux ronds-points du dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche depuis dimanche soir.

Les voitures passent mais les poids-lourds sont retenus pic.twitter.com/jJ4h93fyZm — France 3 Bretagne (@france3Bretagne) November 19, 2018

Митингующие блокируют основные автодороги по всей стране. Кроме того, в результате протестов трафик почти заблокирован, огромные пробки в направлении Париж-Ренн.

Напомним, что в масштабных акциях протеста во Франции против повышения цен на топливо на выходных приняли участие почти 300 тысяч человек, которые парализовали трафик вокруг более чем 2 тысяч стратегических объектов. Количество пострадавших значительно выросло, а правительство до сих пор не идет на уступки.

Почему протестируют "желтые жилеты"?

Водители протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ