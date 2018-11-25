Макрона осудил французских забастовщиков
Президент Франции Эммануэль Макрона осудил забастовщиков, протестующих против повышения цен на бензин.
Об этом Макрона написал в своем Twitter.
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Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике,
– написал он.
Французский лидер также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за храбрость и профессионализм во время протестов.
Напомним, что в масштабных акциях протеста во Франции против повышения цен на топливо на выходных приняло участие почти 300 тысяч человек, которые парализовали трафик вокруг более 2 тысяч стратегических объектов. Число пострадавших значительно возросло, а правительство до сих пор не идет на уступки.
Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.
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17 нояб 2018Во Франции масштабные протесты, есть жертвы: фото