Макрона осудил французских забастовщиков

Президент Франции Эммануэль Макрона осудил забастовщиков, протестующих против повышения цен на бензин.

Об этом Макрона написал в своем Twitter.

Читайте также: Пропагандисты Кремля серьезно пострадали во время протестов во Франции

Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике,

– написал он.

Французский лидер также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за храбрость и профессионализм во время протестов.

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 листопада 2018 р.

Напомним, что в масштабных акциях протеста во Франции против повышения цен на топливо на выходных приняло участие почти 300 тысяч человек, которые парализовали трафик вокруг более 2 тысяч стратегических объектов. Число пострадавших значительно возросло, а правительство до сих пор не идет на уступки.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.