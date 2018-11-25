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      Макрона осудил французских забастовщиков

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      Эммануэль Макрона
      Эммануэль Макрона / 24 Канал

      Президент Франции Эммануэль Макрона осудил забастовщиков, протестующих против повышения цен на бензин.

      Об этом Макрона написал в своем Twitter.

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      Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике,
      – написал он.

      Французский лидер также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за храбрость и профессионализм во время протестов.

      Напомним, что в масштабных акциях протеста во Франции против повышения цен на топливо на выходных приняло участие почти 300 тысяч человек, которые парализовали трафик вокруг более 2 тысяч стратегических объектов. Число пострадавших значительно возросло, а правительство до сих пор не идет на уступки.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      •  
      Теги: Эммануэль Макрон Протесты во Франции Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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