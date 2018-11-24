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      Пропагандисти Кремля серйозно постраждали під час протестів у Франції

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      Пропагандисти з RT серйозно постраждали під час акцій протесту у Франції
      Пропагандисти з RT серйозно постраждали під час акцій протесту у Франції / Соцмережі

      "Журналісти" французької редакції пропагандистського телеканалу RT отримали травми під час висвітлення акцій протесту у Франції. Окрім кореспондентів постраждала й знімальна група.

      Про це повідомила головна редакторка мовника Маргарита Симоньян у своєму Twitter.

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      "У оператора RT France – невелика травма голови, один із кореспондентів отримав опіки, а в нашого стрингера (позаштатний журналіст) потрапив камінь", – зауважила вона.

      Також пропагандистка виклала відео, на якому видно постраждалу "журналістку".

      До слова, на сайті каналу мовиться, що під час застосування поліцією сльозогінного газу для розгону демонстрантів постраждали репортери двох знімальних груп RT France, один із яких, зокрема, отримав невеликі опіки.

      Нагадаємо, що масштабні акції протесту у Франції розпочалися ще минулого тижня. Тоді проти підвищення цін на паливо вийшли майже 300 тисяч осіб, які паралізували трафік навколо більш ніж 2 тисяч стратегічних об'єктів.

      Теги: ЗМІ журналісти Російська пропаганда Новини Росії Новини Франції протести Протести у Франції
      Джерело: 24 канал
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