Пропагандисты Кремля серьезно пострадали во время протестов во Франции

"Журналисты" французской редакции пропагандистского телеканала RT получили травмы во время освещения акций протеста во Франции. Кроме корреспондентов пострадала и съемочная группа.

Об этом сообщила главный редактор вещателя Маргарита Симоньян в своем Twitter.

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"У оператора RT France – небольшая травма головы, один из корреспондентов получил ожоги, а в нашего стрингера (внештатный журналист) попал камень", – отметила она.

Также пропагандистка выложила видео, на котором видно пострадавшую "журналистку".

К слову, на сайте канала говорится, что во время применения полицией слезоточивого газа для разгона демонстрантов пострадали репортеры двух съемочных групп RT France, один из которых, в частности, получил небольшие ожоги.

У оператора RT France небольшая травма головы, один из корреспондентов получил ожоги, в нашего стрингера попал камень, но мы продолжаем вести репортаж и давать прямую трансляцию. pic.twitter.com/HCmLjgSASq — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 24 November 2018

Напомним, что масштабные акции протеста во Франции начались еще на прошлой неделе. Тогда против повышения цен на топливо вышли почти 300 тысяч человек, которые парализовали трафик вокруг более чем 2 тысяч стратегических объектов.