Протесты в Париже: полиция применила водометы и слезоточивый газ
В субботу, 24 ноября, в Париже правоохранители применили водометы и слезоточивый газ против "желтых жилетов" – демонстрантов, протестующих против повышения акцизных ставок на топливо.
Об этом сообщает AFP.
Протестующие пытались прорваться через полицейские кордоны, расположенные вблизи Елисейского дворца. Именно в ответ на это полиция применила водометы и слезоточивый газ.
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В акции приняли участие несколько тысяч человек, одетых в ярко-желтые жилеты. Правоохранители добавили, что среди протестующих были и "ультраправые, которые применяли силу против полицейских".
Некоторые демонстранты держали плакаты с надписями "Макрона в отставку" и "Макрон – вор".
Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые кладут под лобовое стекло автомобилей.
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