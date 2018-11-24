Протесты в Париже: полиция применила водометы и слезоточивый газ

В субботу, 24 ноября, в Париже правоохранители применили водометы и слезоточивый газ против "желтых жилетов" – демонстрантов, протестующих против повышения акцизных ставок на топливо.

Об этом сообщает AFP.

Протестующие пытались прорваться через полицейские кордоны, расположенные вблизи Елисейского дворца. Именно в ответ на это полиция применила водометы и слезоточивый газ.

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В акции приняли участие несколько тысяч человек, одетых в ярко-желтые жилеты. Правоохранители добавили, что среди протестующих были и "ультраправые, которые применяли силу против полицейских".

Некоторые демонстранты держали плакаты с надписями "Макрона в отставку" и "Макрон – вор".

#UPDATE Police in central Paris have fired tear gas and water cannon against "yellow vest" protesters demanding French President Emmanuel Macron roll back tax hikes on motor fuel https://t.co/NGZTKjMju8 #YellowVests #GiletsJaune pic.twitter.com/gyj8rRNDX1 — AFP news agency (@AFP) 24 ноября 2018 г.

VIDEO: Paris police use tear gas against 'yellow vest' protesters on the Champs-Elysees angry over fuel price hikes, enforcing a perimeter around the Concorde and the Elysee Palace, as demonstrations turn violent #YellowVests #GiletsJaune pic.twitter.com/vKo7SQAfvy — AFP news agency (@AFP) 24 ноября 2018 г.

BATTLEFIELD PARIS: Police bombarded with fireworks fight back with tear gas as mass riots turn Paris into warzone https://t.co/7lJ4ihbaTu — US Patriot Brigade ️️ (@USPatriotBrig) 24 ноября 2018 г.

French police used tear gas and water cannons on protesters in Paris demonstrating over rising fuel costs https://t.co/LBIvEHDvC6 pic.twitter.com/D9ao14l96H — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 24 ноября 2018 г.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые кладут под лобовое стекло автомобилей.