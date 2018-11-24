Протести в Парижі: поліція застосувала водомети та сльозогінний газ

У суботу, 24 листопада, у Парижі правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ проти "жовтих жилетів" – демонстрантів, що протестують проти підвищення акцизних ставок на пальне.

Про це повідомляє AFP.

Протестувальники намагалися прорватися через поліцейські кордони, що розташовані поблизу Єлисейського палацу. Саме у відповідь на це поліція застосувала водомети та сльозогінний газ.

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В акції взяли участь кілька тисяч людей, одягнених в яскраво-жовті жилети. Правоохоронці додали, що серед протестувальників були й "ультраправі, які застосовували силу проти поліцейських".

Деякі демонстранти тримали плакати з надписами "Макрона у відставку" та "Макрон – злодій".

#UPDATE Police in central Paris have fired tear gas and water cannon against "yellow vest" protesters demanding French President Emmanuel Macron roll back tax hikes on motor fuel https://t.co/NGZTKjMju8 #YellowVests #GiletsJaune pic.twitter.com/gyj8rRNDX1 — AFP news agency (@AFP) 24 ноября 2018 г.

VIDEO: Paris police use tear gas against 'yellow vest' protesters on the Champs-Elysees angry over fuel price hikes, enforcing a perimeter around the Concorde and the Elysee Palace, as demonstrations turn violent #YellowVests #GiletsJaune pic.twitter.com/vKo7SQAfvy — AFP news agency (@AFP) 24 ноября 2018 г.

BATTLEFIELD PARIS: Police bombarded with fireworks fight back with tear gas as mass riots turn Paris into warzone https://t.co/7lJ4ihbaTu — US Patriot Brigade ️️ (@USPatriotBrig) 24 ноября 2018 г.

French police used tear gas and water cannons on protesters in Paris demonstrating over rising fuel costs https://t.co/LBIvEHDvC6 pic.twitter.com/D9ao14l96H — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 24 ноября 2018 г.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують? Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух невдоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які кладуть під лобове скло автомобілів.