Протесты во Франции: митингующие ошеломили заявлением

Участники акций протеста во Франции объявили свои требования. Кристоф Шаленшон, представитель "желтых жилетов" призвал к отставке правительство Эдуара Филиппа.

Об этом сообщает Europe1.

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Кристоф Шаленшон сказал, что в той ситуации, которая сложилась, лучшим выходом будет отставка правительства. Более того, он заявил, что уже имеет кандидатуру на пост премьер-министра.

Во главе правительства я вижу генерала де Вилье, он служил Франции при левых и при правых, это достойный человек для того, чтобы возглавить правительство,

– сказал Шаленшон.

К слову, в 2017 году генерал Вооруженных сил Франции Пьер де Вилье подал в отставку из-за несогласия с президентом Эммануэлем Макроном по сокращению расходов на оборону.

Участники акции полностью поддерживают это решение. Один из митингующих сказал, что "желтые жилеты" просят о реальном руководителе, мужчине или женщине, который серьезно будет воспринимать будущее Франции.

Напомним, 1 декабря в Париже произошли столкновения между участниками акции протеста против повышения цен на топливо и полицией. В результате было задержано более 400 человек. Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

Смотрите видео масштабных протестов во Франции: