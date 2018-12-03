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      Протесты во Франции: Макрон требует встречи с лидерами акции "желтые жилеты"

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      Макрон требует встречи с лидерами акции "желтые жилеты"
      Макрон требует встречи с лидерами акции "желтые жилеты" / Фото из открытых источников

      Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к премьер-министру Эдуарду Филиппа с просьбой встретиться с руководителями политических партий и представителями так называемых "желтых жилетов".

      Об этом сообщает CNN.

      Читайте также: Франция хочет ввести чрезвычайное положение из-за масштабных протестов

      1 декабря у протестах по всей стране приняли участие около 36 000 человек. Это значительно меньше, чем в предыдущие два выходных. Однако произошли столкновения с полицией, в результате которых почти 400 человек были арестованы.

      франція акція жовтих жилетів
      Вследствии протестов во Франции пострадали многие//Фото: CNNакція жовтих жилетів франція

      Пикетчики подожгли машины, разбили банкоматы, витрины магазинов и даже разрисовали граффити знаменитую Триумфальную арку//Фото: CNN

      Макрон обратился в Министерство внутренних дел с просьбой разработать план полиции для противодействия любым дальнейшим протестам. Более того, президент Франции обратился к премьер-министру Эдуарду Филиппа с просьбой встретиться с лидерами акции протеста "желтые жилеты". Однако до сих пор не установлена ​​дата для встречи.

      К слову, протесты сначала были задуманы в ответ на повышение цен на топливо. Стоимость дизельного топлива в этом году выросла на 16% со средней ценой 1,24 евро (1,41 долл. США) за литр до 1,48 евро (1,69 долл. США), а в октябре – 1,53 евро.

      Напомним, 1 декабря в Париже произошли столкновения между участниками акции протеста против повышения цен на топливо и полицией. В результате были задержаны более 400 человек. Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
      Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Смотрите видео масштабных протестов во Франции:

      ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Полиция Горючее протесты Эммануэль Макрон Протесты во Франции
      Источник: 24 Канал
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