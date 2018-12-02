Франция хочет ввести чрезвычайное положение из-за масштабных протестов

Во Франции могут ввести режим чрезвычайного положения. А все из-за протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо.

Об этом заявил представитель правительства Бенджамин Гриво, передало издание The Washington Post.

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По всей стране протестующие до сих пор блокируют трассы. А во время столкновений в Париже – 133 активиста получили ранения, еще почти четыре сотни – под арестом.

70 тысяч человек собрались на Елисейских полях и призвали президента Эммануэля Макрона уйти в отставку. Протест перерос в столкновения с полицией. Пикетчики подожгли машины, разбили банкоматы, витрины магазинов и даже разрисовали граффити знаменитую Триумфальную арку.

Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и водометы. Некоторые туристические объекты пришлось закрыть для посетителей.

Напомним, 1 декабря в Париже произошли столкновения между участниками акции протеста против повышения цен на топливо и полицией. В результате были задержаны по меньшей мере 107 человек. Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют? Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга по желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

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