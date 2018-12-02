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      Франція хоче ввести надзвичайний стан через масштабні протести

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      Франція хоче ввести надзвичайний стан через масштабні протести
      Франція хоче ввести надзвичайний стан через масштабні протести / Associated Press

      У Франції можуть запровадити режим надзвичайного стану. А все через протести "жовтих жилетів" проти підвищення цін на пальне.

      Про це заявив представник уряду Бенджамін Гріво, передало видання The Washington Post.

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      "Ми маємо подумати про заходи, які можуть бути вжиті, щоб подібні інциденти не повторилися," – заявив Гріво.

      По всій країні протестувальники і досі блокують траси. А під час зіткнень у Парижі – 133 активісти отримали поранення, ще майже чотири сотні – під арештом.

      70 тисяч людей зібралися на Єлисейських полях і закликали президента Емманюеля Макрона піти у відставку. Протест переріс у сутички з поліцією. Пікетувальники підпалили машини, побили банкомати, вітрини магазинів і навіть розмалювали графіті славнозвісну Тріумфальну арку. 

      Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети. Деякі туристичні об'єкти довелося закрити для відвідувачів.

      Нагадаємо, 1 грудня у Парижі сталися сутички між учасниками акції протесту проти підвищення цін на паливо та поліцією. Внаслідок цього було затримано щонайменше 107 осіб. Поліції довелося застосувати водомети та сльозогінний газ.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" У ФРАНЦІЇ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: протести Протести у Франції Новини Франції Еммануель Макрон Надзвичайний стан
      Джерело: 24 канал
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