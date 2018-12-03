Протести у Франції: Макрон вимагає зустрічі з лідерами акції "жовті жилети"

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до прем'єр-міністра Едуарда Філіпа з проханням зустрітися з керівниками політичних партій та представниками так званих "жовтих жилетів".

Про це повідомляє CNN.

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1 грудня у протестах по всій країні взяли участь близько 36 000 людей. Це значно менше, ніж у попередні два вихідні. Однак сталися сутички з поліцією, внаслідок яких майже 400 людей були заарештовані.



Внаслідок протестів у Франції постраждали багато людей//Фото: CNN



Пікетувальники підпалили машини, побили банкомати, вітрини магазинів і навіть розмалювали графіті славнозвісну Тріумфальну арку//Фото: CNN

Макрон звернувся до Міністерства внутрішніх справ з проханням розробити план поліції для протидії будь-яким подальшим протестам. Більше того, президент Франції звернувся до прем'єр-міністра Едуарда Філіпа з проханням зустрітися з лідерами акції протесту "жовті жилети". Однак досі не встановлена дата для зустрічі.

До слова, протести спочатку були задумані у відповідь на підвищення цін на паливо. Вартість дизельного палива в цьому році зросла на 16% з середньою ціною 1,24 євро (1,41 дол. США) за літр до 1,48 євро (1,69 дол. США), а в жовтні – 1,53 євро.

Нагадаємо, 1 грудня у Парижі сталися сутички між учасниками акції протесту проти підвищення цін на паливо та поліцією. Внаслідок цього було затримано більше ніж 400 людей. Поліції довелося застосувати водомети та сльозогінний газ.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

Дивіться відео масштабних протестів у Франції:

Протести у франції: хроніка подій