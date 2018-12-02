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      Протестувальники пошкодили Тріумфальну арку в Парижі: фото руйнувань

      974 Читать новость на русском
      Тріумфальна арка у Парижі
      Тріумфальна арка у Парижі / фото з відкритих джерел

      У Парижі протестувальники обписали один із головних символів міста – Тріумфальну арку. Окрім написів, зроблених балончиками, "жовті жилети" пошкодили ще й статуї, які прикрашають історичну пам'ятку.

      Раніше 24 канал повідомляв про те, що у Франції можуть запровадити режим надзвичайного стану. А все через протести "жовтих жилетів" проти підвищення цін на пальне. По всій країні протестувальники блокують траси. А під час зіткнень у Парижі – 133 активісти отримали поранення, ще майже чотири сотні перебувають під арештом.

      Читайте також: Протести у Франції: у Парижі сталися сутички, поліція застосувала водомети та сльозогінний газ

      Пошкоджень зазнав і один із головних символів французької столиці – Тріумфальна арка. Протестувальники нанесли різнокольорові написи на стіни монументу: "Макрона у відставку", "Жовті жилети тріумфують".

      Тріумфальна арка протести Париж Франція
      Обписані стіни Тріумфальної арки

      Окрім цього, пошкоджені й статуї, які оздоблюють Тріумфальну арку. Їх побили та теж зафарбували балончиками.

      пошкодження статуї архітектура
      Пошкоджена статуя Тріумфальної арки

      пошкодження архітектура
      Пошкодження у Тріумфальній арці

      "Жодна причина не виправдовує плюндрування Тріумфальної арки", – відреагував на пошкодження монументу президент Франції Еммануель Макрон.

      Додамо, що 1 грудня він заявив, що безумовно покарає людей, які організували заворушення в центрі ПарижаВін також пояснив, що погроми, на відміну від мирних акцій протесту, абсолютно неприпустимі.

      Нагадаємо, 1 грудня у Парижі сталися сутички між учасниками акції протесту проти підвищення цін на паливо та поліцією. Внаслідок цього було затримано щонайменше 107 осіб. Поліції довелося застосувати водомети та сльозогінний газ.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Протести "жовтих жилетів" у Франції: хроніка подій

       

       

      Теги: Новини політики Протести у Франції протести Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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