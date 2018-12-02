Протестувальники пошкодили Тріумфальну арку в Парижі: фото руйнувань

У Парижі протестувальники обписали один із головних символів міста – Тріумфальну арку. Окрім написів, зроблених балончиками, "жовті жилети" пошкодили ще й статуї, які прикрашають історичну пам'ятку.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що у Франції можуть запровадити режим надзвичайного стану. А все через протести "жовтих жилетів" проти підвищення цін на пальне. По всій країні протестувальники блокують траси. А під час зіткнень у Парижі – 133 активісти отримали поранення, ще майже чотири сотні перебувають під арештом.

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Пошкоджень зазнав і один із головних символів французької столиці – Тріумфальна арка. Протестувальники нанесли різнокольорові написи на стіни монументу: "Макрона у відставку", "Жовті жилети тріумфують".



Обписані стіни Тріумфальної арки

L'@ArcDeTriomphe restera fermé au public demain. @leCMN se met au travail pour rouvrir au plus vite et rendre ce monument à la # Nation pic.twitter.com/aT0U8T3Xl6 — Philippe Bélaval (@PBelaval) 1 грудня 2018 р.

Окрім цього, пошкоджені й статуї, які оздоблюють Тріумфальну арку. Їх побили та теж зафарбували балончиками.



Пошкоджена статуя Тріумфальної арки



Пошкодження у Тріумфальній арці

"Жодна причина не виправдовує плюндрування Тріумфальної арки", – відреагував на пошкодження монументу президент Франції Еммануель Макрон.

Додамо, що 1 грудня він заявив, що безумовно покарає людей, які організували заворушення в центрі Парижа. Він також пояснив, що погроми, на відміну від мирних акцій протесту, абсолютно неприпустимі.

Нагадаємо, 1 грудня у Парижі сталися сутички між учасниками акції протесту проти підвищення цін на паливо та поліцією. Внаслідок цього було затримано щонайменше 107 осіб. Поліції довелося застосувати водомети та сльозогінний газ.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.