Протестующие повредили Триумфальную арку в Париже: фото разрушений

В Париже протестующие исписали один из главных символов города – Триумфальную арку. Кроме надписей, сделанных баллончиками, "желтые жилеты" повредили еще и статуи, которые украшают исторический памятник.

Ранее 24 канал сообщал о том, что во Франции могут ввести режим чрезвычайного положения. Все протесты "желтых жилетов" – против повышения цен на топливо. По всей стране протестующие блокируют трассы. А во время столкновений в Париже – 133 активиста получили ранения, еще почти четыре сотни находятся под арестом.

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Повреждения получил и один из главных символов французской столицы – Триумфальная арка. Протестующие нанесли разноцветные надписи на стены монумента: "Макрона в отставку", "Желтые жилеты ликуют".



Исписанные стены Триумфальной арки

L'@ArcDeTriomphe restera fermé au public demain. @leCMN se met au travail pour rouvrir au plus vite et rendre ce monument à la # Nation pic.twitter.com/aT0U8T3Xl6 — Philippe Bélaval (@PBelaval) 1 грудня 2018 р.

Кроме этого, повреждены и статуи, которые украшают Триумфальную арку. Их побили и тоже закрасили баллончиками.



Поврежденная статуя Триумфальной арки



Повреждения в Триумфальной арке

"Ни одна причина не оправдывает осквернение Триумфальной арки", – отреагировал на повреждения монумента президент Франции Эммануэль Макрон.

Добавим, что 1 декабря он заявил, что, безусловно, накажет людей, которые организовали беспорядки в центре Парижа. Он также пояснил, что погромы, в отличие от мирных акций протеста, абсолютно недопустимы.

Напомним, 1 декабря в Париже произошли столкновения между участниками акции протеста против повышения цен на топливо и полицией. В результате были задержаны по меньшей мере 107 человек. Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?

Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ