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      Протестующие повредили Триумфальную арку в Париже: фото разрушений

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      Триумфальная арка в Париже
      Триумфальная арка в Париже / Фото из открытых источников

      В Париже протестующие исписали один из главных символов города – Триумфальную арку. Кроме надписей, сделанных баллончиками, "желтые жилеты" повредили еще и статуи, которые украшают исторический памятник.

      Ранее 24 канал сообщал о том, что во Франции могут ввести режим чрезвычайного положения. Все протесты "желтых жилетов" – против повышения цен на топливо. По всей стране протестующие блокируют трассы. А во время столкновений в Париже – 133 активиста получили ранения, еще почти четыре сотни находятся под арестом.

      Читайте также: Протесты во Франции: в Париже произошли столкновения, полиция применила водометы и слезоточивый газ

      Повреждения получил и один из главных символов французской столицы – Триумфальная арка. Протестующие нанесли разноцветные надписи на стены монумента: "Макрона в отставку", "Желтые жилеты ликуют".

      Тріумфальна арка протести Париж Франція
      Исписанные стены Триумфальной арки

      Кроме этого, повреждены и статуи, которые украшают Триумфальную арку. Их побили и тоже закрасили баллончиками.

      пошкодження статуї архітектура
      Поврежденная статуя Триумфальной арки

      пошкодження архітектура
      Повреждения в Триумфальной арке

      "Ни одна причина не оправдывает осквернение Триумфальной арки", – отреагировал на повреждения монумента президент Франции Эммануэль Макрон.

      Добавим, что 1 декабря он заявил, что, безусловно, накажет людей, которые организовали беспорядки в центре Парижа. Он также пояснил, что погромы, в отличие от мирных акций протеста, абсолютно недопустимы.

      Напомним, 1 декабря в Париже произошли столкновения между участниками акции протеста против повышения цен на топливо и полицией. В результате были задержаны по меньшей мере 107 человек. Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
      Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

      Теги: Новости политики Новости Франции протесты Протесты во Франции
      Источник: 24 Канал
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