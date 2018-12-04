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      Протести у Франції: "жовті жилети" перемогли

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      Протестувальники у Франції таки домоглися свого
      Протестувальники у Франції таки домоглися свого / Фото з відкритих джерел

      У Франції на півроку призупинять рішення про підвищення цін на пальне після масових протестів у країні. Про це офіційно оголосив прем’єр Франції Едуар Філіпп.

      Про це повідомляє Le Figaro.

      Читайте також: Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу

      За словами Едуара Філіппа, країна не підвищуватиме ціни на пальне, доки у Франції не відбудуться незалежні дебати з цього приводу.

      Багато французів висловлювали свій гнів… Треба бути глухим або сліпим, щоб не бачити та не чути його,
      – сказав Філіп.

      Прем’єр окремо прокоментував насильство під час протестів. Він зазначив, що всі французи мають право на демонстрації, проте вони також мають право на безпеку.

      Уряд не приймає насильство… Винуватці цих дій оголошені в розшук та будуть покарані,
      – додав голова уряду Франції.

      До слова, протести спочатку були задумані у відповідь на підвищення цін на паливо. Вартість дизельного палива в цьому році зросла на 16% з середньою ціною 1,24 євро (1,41 дол. США) за літр до 1,48 євро (1,69 дол. США), а в жовтні – 1,53 євро.

      Раніше уряд Парижа повідомив, що сума збитків внаслідок мітингу минулими вихідними становить 3-4 мільйони євро.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Дивіться відео масштабних протестів у Франції:

       

      Теги: Протести у Франції Новини Франції протести Пальне
      Джерело: 24 Канал
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