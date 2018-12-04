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      Протесты во Франции: "желтые жилеты" победили

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      Протестующие во Франции все-таки добились своего
      Протестующие во Франции все-таки добились своего / Фото из открытых источников

      Во Франции на полгода приостановят решение о повышении цен на топливо после массовых протестов в стране. Об этом официально объявил премьер Франции Эдуар Филипп.

      Об этом сообщает Le Figaro.

      Читайте также: Протесты во Франции: что нужно "желтым жилетам" и почему они перешли грань

      По словам Эдуара Филиппа, страна не будет повышать цены на топливо, пока во Франции не состоятся независимые дебаты по этому поводу.

      Многие французы выражали свой гнев... Надо быть глухим или слепым, чтобы не видеть и не слышать его,
      – сказал Филипп.

      Премьер отдельно прокомментировал насилие во время протестов. Он отметил, что все французы имеют право на демонстрации, однако они также имеют право на безопасность.

      Правительство не принимает насилия... Виновники этих действий объявлены в розыск и будут наказаны,
      – добавил глава правительства Франции.

      К слову, протесты изначально были задуманы в ответ на повышение цен на топливо. Стоимость дизельного топлива в этом году выросла на 16% по средней цене 1,24 евро (1,41 долл. США) за литр до 1,48 евро (1,69 долл. США), а в октябре – 1,53 евро.

      Ранее правительство Парижа сообщило, что сумма убытков в результате митинга в минувшие выходные составляет 3-4 миллиона евро.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют? Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Смотрите видео масштабных протестов во Франции:

       

      Теги: Протесты во Франции Новости Франции протесты Горючее
      Источник: 24 Канал
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