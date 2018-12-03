Протесты во Франции: что нужно "желтым жилетам" и почему они пересекли границу

С начала ноября тысячи французов выходят на улицы из-за будущего подорожания топлива. Однако в эти выходные ситуация обострилась: митингующие повредили Триумфальную арку в Париже, сожгли несколько авто, а количество пострадавших и задержанных значительно возросло. Рассказываем об основных требованиях "желтых жилетов" и почему они сами нарушают закон.

Что известно о движении "желтых жилетов"?

"Желтые жилеты" – это спонтанное протестное движение во Франции, которое сформировалось в ноябре 2018 года и начиналоась с небольшого сообщества в соцсетях, где призывали людей блокировать улицы. Название движения происходит от желтых светоотражающих жилетов, которые стали символом этих протестов и используются их участниками. Здесь нет одного выраженного лидера, что усложняет ситуацию – с протестующими трудно вести диалог.

Сначала причиной акций стало повышение цены на топливо, вызванное подорожанием нефтепродуктов, и введение экологического налога. Однако впоследствии участники начали требовать еще и отставки президента Франции Эммануэля Макрона и выступили против "несправедливой политики правительства".

Дело в том, что с начала 2019 года цены на бензин во Франции должны вырасти на 2,9 евроцента за литр, а на дизельное топливо – на 6,5 евроцента. Правительство Макрона оправдывает эту меру экологической необходимостью.

Первая массовая акция протеста состоялась 17 ноября в нескольких крупных городах Франции. После этого на неделю все "притихло" (о проблеме напоминали лишь единичные забастовки), чтобы 24 ноября взорваться с новой силой в Париже. Ситуация повторилась еще через неделю – на выходные 1 и 2 декабря.

По данным французского МВД, в первой акции приняло участие более 287 тысяч человек, во второй – более 106 тысяч. В первые дни декабря, по информации премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, в протестах в Париже приняли участие более 5 тысяч демонстрантов, в целом по Франции – 36 тысяч человек.



Реакция власти

В правительстве Франции заявили, что "открыты к диалогу, однако не намерены менять свой курс". Президент страны Эмманюэль Макрон поручил французскому премьер-министру Эдуару Филиппу провести встречу с представителями парламентских партий и участниками протестного движения. Встреча была анонсирована на 3 декабря. В ней примут участие главы представленных в парламенте партий, а также мэр Парижа Анна Идальго.



Движение поддерживают лидеры основных политических партий и политических движений Франции, в частности Марин Ле Пен (ультраправые), Жан-Люк Меланшон и Оливье Безансно (левые) и Лоран Вокье (правые). Главе французского МВД Кристофу Кастанеру поручили подготовить полицию и силовиков к дальнейшим протестам, однако режим чрезвычайного положения вводиться не будет.

« Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Macron démission » clament les gilets jaunes derrière la banderole... #giletsjaunes pic.twitter.com/3jB9aAJD66 — Leclair Agnès (@AgnesLeclair) 1 грудня 2018 р.

"Ни одна из причин не оправдывает нападение на представителей власти, то, что предприятия разграблены, прохожим и журналистам угрожают, что Триумфальная арка осквернена", – заявил Макрон в воскресенье.

Несмотря на широкомасштабную общественную поддержку "желтых жилетов" – которые берут свое имя от высокоосветительных жакетов, все автолюбители во Франции должны перевозить их транспортные средства – Макрон держит фирма.

Протесты негативно повлияли и на рейтинг Макрона – он снизился на 26%, а сторонники демонстраций называют его "президентом богатых".

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В чем сложность ситуации?

Для французских чиновников протесты стали серьезной проблемой: без официальных представителей они непредсказуемы. "Желтые жилеты" не объявляли о демонстрации заранее, поэтому силовики не могли предусмотреть, где протестующие соберутся в следующий раз и как много их будет.

На Елисейских Полях в Париже полиция неоднократно использовала слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы против протестующих, а те в свою очередь бросали камни в силовиков и поджигали мусорные баки.

24 ноября для туристов закрыли визитную карточку Парижа – Эйфелеву башню, а 2 декабря агрессивно настроенные активисты повредили другой символ города – Триумфальную арку. Была испорчена декоративная отделка монумента, разбиты некоторые статуи, а стены обрисовали надписями: “Макрона в отставку”, “Желтые жилеты ликуют”. Монумент закрыли для общественности. Национальный центр памятников Франции уже начал восстановительные работы. В центре города были закрыты десятки магазинов и станций метро.

Je condamne fermement les violences inadmissibles commises contre nos forces de sécurité, contre notre patrimoine national notamment à l’arc de Triomphe et au jardin des tuileries. https://t.co/sC2L7IsDCm — Franck Riester (@franckriester) 1 грудня 2018 р.

В западных СМИ отмечают, что, несмотря на беспорядки, большинство сторонников движения не хотят, чтобы именно это стало символом их борьбы. Они вышли на улицы, чтобы мирным путем указать власти, что больше не желают жить в ситуации полной оторванности чиновников от народа.

На сегодня я на улице для мирной демонстрации, я вообще не поддерживаю вандалов. Я здесь не для того, чтобы разбивать вещи. Блокада является важной для революции, но не должно быть разрушений. Это не "желтые жилеты" совершают противоправные действия, а бандиты и ультраправые,

– цитирует одну из активисток Еuronews.

По состоянию на 2 декабря в Париже правоохранители задержали 378 человек, 133 получили ранения (среди них и полицейские). За время проведения акций погибли три человека. Травмированы были также несколько журналистов.

Обострение ситуации: что говорят эксперты

Эксперт Майдана иностранных дел и политолог Александр Хара объясняет, что протесты являются символом того, что мир меняется, и такие акции стоит ожидать и в будущем:

Фактически на примере Франции мы видим, что тот старый мир, в котором мы жили до сих пор – он исчезает, и подобные беспорядки будут происходить и в других странах. Они обусловлены прежде всего изломом старой модели "комфортной Европы". Мы должны понимать, что сейчас мы живем в мире, который является совершенно другим, чем был 5-6 лет назад.

Эксперт отмечает уменьшение туристической привлекательности страны при таких условиях, однако сомневается, что эти протесты продлятся долго.

Это не привлекает туристов ехать туда, в таких условиях, безусловно, но я не думаю что эти протесты продержатся еще долго. Через некоторое время улицы будут отмыты и почищены, а все разрушенное восстановят. Тогда Париж снова станет привлекательным для туристов. Однако это не значит, что протест не вспыхнет в другом городе,

– пояснил он.

Часто мирные протесты имеют свойство перерастать в настоящие беспорядки, как это произошло в Париже. Политолог объясняет это "психологией толпы".

Есть те, кто легитимно протестует и не собирается ничего нарушать – большая часть людей такие. Но есть и те, кто может войти в эйфорию и делать такие вещи, которые они без толпы совершать не могут. Безусловно, это добавляет куража, и какой-то внутренней легитимизации, что они делают правильное дело даже сжигая машины или разрушая монументы. Ну и, конечно, есть провокаторы, которые имеют определенную задачу – раздуть конфликт,

– говорит эксперт.

Психолог Вера Романова также подтверждает версию относительно участия провокаторов в дестабилизации обстановки во время подобных конфликтов:

Сначала протест рассчитан на защиту интересов, а то, что кто-то поджигает машины или вандализмом занимается – это, скорее всего, делают провокаторы. Они начинают создавать такие демонстративные вещи для того, чтобы обесценить действия самих участников протеста и показать, что они также нарушают закон, как и те, против кого они протестуют.

Также психолог называет еще один вариант: когда некоторое время власть не слышит людей, в них просыпается внутренний гнев через накопленное чувство несправедливости. Тогда они пытаются восстановить справедливость конкретно к себе уже агрессивными действиями.

Александр Хара проводит параллели с украинской Революцией Достоинства.

"В Киеве во время Евромайдана сгорело только одно здание. Но даже в "Глобусе", я собственными глазами видел, когда витрины просто были прикрыты покрывалами и легко было бы их разбить и что-то забрать, но этого никто не делал. Люди, которые там собрались, были с высоким сознанием. Самоорганизация Майдана уладила эти проблемы довольно быстро. А во Франции несколько иная культура – более воинственная. Хотя и здесь митингующие будто выступают за лучшие перемены в интересах рядовых граждан", – пояснил политолог.