Дарье 21 год. В прошлом году она сменила офис в Одессе на блиндаж, а привычную работу – на военную службу в армии. Девушка решила подписать контракт и защищать нашу страну в составе 21-й отдельной механизированной бригады.

Сейчас Дарья с позывным "Анаконда" – аэроразведчица и единственная девушка-пилот в батальоне беспилотных систем. И работать ей приходится на сложных участках фронта.

В свое время девушка присоединилась к войску, потому что в армии уже был ее старший брат. И решение она приняла вопреки почти всем родственникам. Теперь же она видит себя только в военном деле даже по завершению войны.

За время службы "Анаконда" сталкивалась с предвзятым отношением в учебном центре, однако собратья Дарьи поддерживают ее. Сейчас одна из ее целей – доказать, что женщины тоже являются полноценными боевыми единицами в армии, хотя по мобилизации женщин и в целом имеет собственные взгляды.

О решении присоединиться к армии, протесте родных, предубеждениях инструкторов, военных буднях, женщинах в армии и не только – читайте в интервью Дарьи сайту 24 Канала.

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"Поддержал только отец": о решении пойти в армию

Дарья, вам 21 год и вы уже на войне. Большинство ваших сверстников сейчас учатся, ищут и устраиваются на работу, живут гражданской жизнью. Вы же для себя решили присоединиться к армии – что было мотивацией?

В 2024 году я долго думала и однажды утром сказала себе, что иду в ВСУ. Мотивацией стало то, что мой старший брат тоже служит здесь. Поэтому я пошла за ним.

Брат поддержал ваше решение?

Вообще нет. Мы долго ссорились, потому что он запрещал мне, но я все-таки пошла.

А кто-то из родных или друзей поддержал ваше решение?

Поддержал только папа. Больше никто. Вся моя семья ссорилась, отговаривали меня очень долго. Но папа поддержал и я очень ему за это благодарна.

Вы уже длительное время на службе, поэтому родные, которые были против вашего решения, уже смирились с ним?

Смириться с этим невозможно, но они пытаются.



"Анаконда" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Одесса, откуда вы родом, стереотипно считается "пророссийской". Однако мы видим примеры многих сознательных людей из Одессы. И вы тоже этому пример. Как одновременно могут существовать стереотипы и люди, которые их разрушают?

Одесса – наш украинский город. То, что там говорят на русском, – правда, но люди пытаются учить украинский. Однако это не делает Одессу российским или пророссийским городом.

Одесса часто оказывается под российскими обстрелами. Следите за новостями? Как реагируете на них?

Мои родные живут в Одессе же. Я звоню им, спрашиваю, поддерживаю. Однако, к сожалению, ничего больше сделать не могу.

"Инструкторы говорили, что первый выезд не переживу": о предубеждениях в армии

Часто, когда слушаю или читаю истории военнослужащих, то у многих есть похожий эпизод: при подписании контракта их в ТЦК пытались отговорить, потому что "ты же девочка" или высмеивали, мол, "а что ты там будешь делать?" У вас было что-то похожее?

Сначала было все хорошо. Я поехала в военкомат, все в порядке, но когда пришла к психологу, то он начал отговаривать, потому что "ты же маленькая девочка, куда ты идешь, оно тебе не надо". Но в остальном все было хорошо.

А когда проходили БОВП, то с предубеждениями сталкивались?

О да! Я проходила его в учебном центре "Десна". Это было тяжело – я постоянно ссорилась, мне было неприятно из-за отношения инструкторов к девушкам. Нам часто говорили ужасные вещи. То есть у нас не было ни поддержки, ни мотивации. Было тяжело.

А что именно говорили инструкторы?

Конкретно мне говорили: "Бойся, потому что первый свой выезд ты не переживешь". Поэтому я себя настраивала на худшее. Те слова я помню и до сих пор.

Несмотря на то, что в армии служит большое количество женщин, женская форма у нас появилась не так давно. Какую форму вам сначала выдали?

Первую форму нам выдали в Десне и она была мужская. Вот уже когда мы оттуда "выпустились", то поехали сами покупать форму и купили женскую.

Возможно, ее где-то выдают, но нам не выдавали.



"Анаконда" на службе в армии / Фото, предоставленное 24 Каналу

"Гораздо труднее и страшно": о первых боевых выходах на Курщине

Вы – оператор БПЛА. Почему выбрали именно такое направление?

Если просто – мне это казалось очень нужным.

А почему вы выбрали именно 21-ю бригаду?

Опять-таки, потому что здесь служит мой брат.

А как появился ваш позывной? Почему именно "Анаконда"?

Я попала в батальон во взвод FPV-дронов. Там был командир, с которым у нас с первого дня не было контакта и я каждый день плакала из-за этого. Даже не хотелось быть в армии.

Но где-то через месяц я перестала молчать, ссорилась с ним. Однажды стояли наши начальник штаба и заместитель и смотрели за нашим конфликтом. Они смеялись и говорили: "Смотри, как она его медленно душит". Вот так и появился позывной.

Люди так или иначе как-то себе представляют фронт, войну. Я думаю, у вас точно были какие-то свои представления об этом. Когда вы уже попали в бригаду и увидели войну собственными глазами, то совпадала ли реальность с тем, как и что вы себе представляли? Или это было что-то совсем другое?

Плюс-минус все так, как я и представляла себе. Правда, возможно, в моей голове это выглядело несколько мягче. Мой первый выезд был на ту сторону, за границу (в Курскую область – 24 Канал).



"Анаконда" – оператор дронов в армии / Фото 21-й ОМБр

То есть "боевое крещение" вы проходили на Курщине?

Да. Накануне выезда я постоянно спрашивала ребят что это и как это, что делать, как происходит заезд, как работать, как уехать. Но на самом деле оказалось оно не так, как я думала – намного тяжелее и даже страшно.

А как происходил этот первый выход?

Это было в декабре прошлого года. Мы выезжали под утро. Было страшно, потому что ты едешь и не знаешь куда и не знаешь, как оно все будет.

Самое тяжелое – это заезд и выезд, потому что ты никогда не знаешь, что тебя ждет. Доедешь или не доедешь – неизвестно. Помню только страх.

"Побратимы очень поддерживают": о военной службе

Вы – единственная девушка в подразделении. Как оно быть в таком статусе? И какое отношение со стороны собратьев.

Я единственная девушка-пилот в батальоне. Мои собратья меня очень поддерживают и мне повезло с командирами. Поэтому я благодарна каждому из них за поддержку, потому что благодаря этому мне не было так сложно, как могло бы быть.

Сейчас оператор БПЛА – самая популярная должность в армии, много новобранцев хотят работать именно в этом направлении. Вы уже прошли путь к своей должности: можете сказать, какие нюансы не учитывают новобранцы?

Это самая популярная, но самая опасная должность. Я тоже сначала думала, что работа оператора БПЛА – это выехать, сесть, полетать и вернуться домой. На самом деле – совсем не так. И это очень опасная работа.

Поэтому стоит много раз подумать, прежде чем пойти на оператора БПЛА. Очень хорошо надо подумать.

Вам посвятили сообщение в соцсетях Генштаба ВСУ. Какой была ваша реакция, когда увидели его? Что чувствовали?

Ответственность. То есть я должна показывать людям, что я работаю наравне с мужчинами, что я не девочка, которая просто есть в армии, я – боец. Это ответственная миссия.

Обратите внимание! Батальон беспилотных систем 21-й отдельной механизированной бригады просит каждого неравнодушного присоединиться к сбору на дроны, комплектующие для них, антенны, ретрансляторы, а также ремонт автомобилей. Приобщиться можно донатом на карту по номеру 4149 6090 1920 2813 (Сербуленко Д.Ю).

"Зачем мобилизовывать тех, кто не хочет воевать?": о службе и призыве

Когда женщины-военнослужащие появляются в публичном пространстве, в комментариях пишут сразу же кучу оскорблений и довольно-таки отвратительных вещей, которые бы озвучивать сейчас не хотелось. Иногда даже публичные люди, медийные военные тоже могут позволять себе такие вещи. То есть у нас все еще есть какое-то предубеждение, несмотря на то, что в ВСУ едва ли не самое большое количество женщин среди армий мира. По вашему мнению, почему эти стереотипы все еще существуют?

Я считаю, что они существуют потому, что все еще есть женщины, которые идут в армию, но прямо с порога заявляют, что идут чтобы заработать деньги или чтобы найти себе мужа. То есть они не идут для того, чтобы защитить свою страну.

Наверное, из-за них и думают, что все женщины такие. Я же пытаюсь это изменить, показать своим примером, что женщины тоже могут полноценно работать в армии.



Дарья на службе в ВСУ / Фото, предоставленное 24 Каналу

Но есть и мужчины, которые тоже говорят, что идут служить, чтобы заработать деньги или решить другие проблемы таким путем, однако предубеждений в их сторону нет.

Да, но с ними легче. Их можно мотивировать и они будут работать. Со временем у них меняется мнение, как по мне.

Вы из тех людей, которые не подпадали под мобилизацию. Как реагируете, когда видите, как военнообязанные ищут пути избежания призыва?

Отношусь к этому не очень, как и к самой мобилизации. Потому что я не понимаю ее сути – зачем мобилизовать тех, кто не хочет воевать? Эти люди не имеют мотивации.

Еще интересно – у нас периодически появляются заявления о мобилизации женщин. Кто-то спекулирует на этом, чтобы поднять себе охват или подразнить людей, кто-то вполне серьезно предлагает ее внедрить. Как относитесь к таким идеям?

К мобилизации женщин? Ужасно. Я не считаю, что каждая женщина готова к войне. Многие женщины – матери, у них есть дети и я не считаю, что они должны расти без мамы. Поэтому мобилизацию женщин я не поддерживаю.

Да и мобилизацию в целом я не поддерживаю.

А какая, по вашему мнению, должна быть альтернатива? Потому что люди в армии нужны постоянно.

Мотивация. Если будет мотивация, то люди будут добровольно идти в армию.

"Бояться – нормально": как принять решение подписать контракт

В свое время вы приняли сложное решение. И сейчас есть немало людей, которые тоже сомневаются, думают, идти ли в армию, или не идти. Что бы вы посоветовали таким людям?

Скажу так: если у меня есть выбор делать что-то или не делать, то я делаю. Надо понимать, что нам всегда нужны люди в армии, а тем более сейчас. В армии для каждого и каждой найдется работа.

Идти или не идти? Надо идти, но должна быть мотивация. Не просто, чтобы у нас было количество. Нам нужно не количество, а именно качество.

Часто сомнения порождены именно страхом. И мы уже упоминали о нем. Возможно ли страх вообще побороть?

Вообще то очень хорошо, если ты боишься. Страх, хоть минимальный, но должен быть. Бояться – абсолютно нормально. Однако побороть страх – невозможно.

"В другом себя не вижу": о том, как меняет война и планы на будущее

Насколько известно, вы планируете в дальнейшем связать свою жизнь с армией. Чем бы вы хотели заниматься после завершения войны?

Если закончится война, дай Бог, конечно, я бы хотела дальше работать в направлении беспилотников. Возможно, мне выпадет шанс обучать людей, делиться опытом. Вот это то, что мне очень нравится.

В любом другом направлении пока что себя вообще не вижу.

А вы изменились за время службы? И если да, то в чем?

Ребята говорят, что я очень повзрослела. Нет больше этого наивного взгляда, многим вещам научилась.



"Анаконда" с беспилотником на фронте / Фото 21-й ОМБр

А вот что для вас на службе стало самым тяжелым? Возможно, ощущалась нехватка чего-то.

Когда начались выезды на позицию, первое время было очень трудно без душа. Это было тяжело.

Кстати, в воображении значительной части гражданских, если военный появляется не в грязи, в чистой форме и с хорошей прической – его называют "барбершопный воин". Военнослужащие с маникюром у таких людей вызывают истерику. И все же женщины больше уделяют внимания уходу за собой, но как это делать в условиях войны?

Ну, действительно, когда ты едешь на съемку, интервью давать или еще что-то – ты же не поедешь в болоте или грязный. Это же очевидно.

А насчет маникюра, у меня ногти есть всегда. И если есть свободное время, я еду и делаю себе маникюр. Мне это нравится и мне так комфортно.

"Скорого окончания не видно": о конце войны и советах женщинам

У нас в инфополе постоянно существуют какие-то дедлайны на окончание войны. Кто-то верит, что вот-вот все закончится, кто-то – что война будет длиться вечно. Как вы себе даете ответ на вопрос о том, когда же закончится война? Или выбираете сосредотачиваться на текущем?

Я верю, что война закончится быстро. Хочется верить. Но, глядя на ситуацию на фронте сейчас, то, по моему мнению, еще придется воевать минимум несколько лет. Быстрого окончания пока не видно, к сожалению.

Вы прошли серьезный путь. Оглядываясь назад – если бы была такая возможность, что бы вы посоветовали себе из прошлого, той Дарье, которая только подписывала контракт?

Верить в себя. И ничего не бояться.

А что бы посоветовали девушкам и женщинам, которые думают о службе в армии, но боятся именно из-за стереотипов и предубеждений?

Я бы советовала каждой перед этим поработать с психологом (смеется). Однако я не считаю, что нужно бояться самой службы. Есть много разной работы – как боевой, так и не боевой. Есть девушки в штабе, делопроизводители, есть повара, много разных должностей. Главное – найти то, где будешь наиболее полезной.