Основная задача армейской авиации – поддержка пехоты. Каждый боевой вылет начинается с готовности, что он может пойти не по плану, и пилот может не вернуться.

Командир вертолетной эскадрильи 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон" подполковник Андрей Горецкий в интервью 24 Каналу рассказал об опасных задачах армейской авиации, в частности об освобождении острова Змеиный, где возглавил авиационное подразделение операции. Больше об этом, преимущества и проблемы армейской авиации – читайте далее в материале.

Интересно От Черного моря до Африки: в ГУР рассказали о резонансных спецоперациях

"Четко вижу нашу победу": роль армейской авиации в войне

В масштабах большой войны армейская авиация – это то преимущество, которое нельзя отложить на потом. Она усиливает пехоту там, где артиллерия молчит, доставляет боеприпасы под огнем, спасает жизни, когда дороги перекрыты минными полями. Какой на сегодня является роль армейской авиации в современных операциях ВСУ? И что для вас значит быть командиром вертолетной эскадрильи во время такой войны?

Я могу сказать, что эта война – самая динамичная. Мы должны постоянно меняться, и мы это делаем. Основная идея армейской авиации – это поддержка пехоты, тех ребят, которые принесут победу. Но мы должны быть динамичными и развивать, менять наши задачи.

Что значит быть командиром? Здесь главное моральное и психологическое состояние. Надо сделать подразделение как единый организм, который готов приложить максимальные усилия. Максимально эффективно выполнить задачу с минимальными рисками и потерями. Сделать так, чтобы в это также было вложено творчество. Пожалуй, это – самое главное.

Полное интервью с командиром вертолетной эскадрильи: смотрите видео

Как вам удается поддерживать боевой дух? Возможно, можете привести конкретные примеры, как поддерживаете его, мотивацию пилотов, технического состава в перерыве между заданиями, насколько это удается? Потому что мы часто слышим, что долго длится война и многие устали.

Во-первых, по подразделению, я могу сказать то, что с самого начала полномасштабного вторжения я сел в "птичку" и пошел воевать. То есть, я показывал собственным примером, как и что надо делать. Более того, участвовал в интересных операциях. Так же собственным примером я был со своими ребятами, побратимами, подчиненными. И вместе мы делали одно дело. Люди видели, что я не просто рассказываю, а делаю.

Поэтому, думаю, что это также было поднятие морального боевого духа. Конечно люди устают, конечно война длится очень долго. Все уже хотят победы. Однозначно война только так закончится. Все хотят прекращения войны.

Для меня лично главным мотиватором, который дает мне сил, и я передаю их своему окружению, является то, что я четко вижу цель. Я четко вижу нашу победу, то, за что мы боремся – за наших детей, за нашу землю. Мы не пришли в Россию убивать. Мы защищаем свою святую землю от русских.

Задание со звездочкой: об освобождении Змеиного

Вы отметили, что были интересные операции, можете ли вы их вспомнить? Есть ли у вас личная история боевых вылетов, которые вы вспоминаете чаще всего как пример мужества экипажа и то, о чем вы можете рассказать? Мы помним, что во время полномасштабной войны было очень много операций, как вертолеты летали на "Азовсталь", на остров Змеиный. Что вы можете рассказать?

Бывает очень много полетов. Каждый боевой полет – это готовность к выполнению задачи с четкой осознанностью, что он может закончиться не так, как хочется. Итак, каждый боевой полет – это в определенном смысле мужество и готовность.

Относительно задач со звездочкой, одним из таких у нас был остров Змеиный. Я был там командиром группы именно авиационной компоненты, то есть летал и был непосредственно командиром этого подразделения, который выполнял авиационное задание. И то, что я вам говорил о мотивации – поддержания боевого духа было благодаря моему участию в этой операции.

Когда мы идем на задание, я прекрасно понимаю и говорю ребятам правду о том, что оно очень рискованное, возможно, мы не все вернемся. Но я иду с ними. Я в таких же условиях, как и они, и мы выполняем эту задачу вместе. По моему мнению, гораздо лучше поддерживать боевой дух и выполнять задачи, когда я непосредственно с ними.

Я общалась с одним из пилотов, который также участвовал в этой операции. И задавала ему вопрос, думал ли он о сценариях, которые могут случиться, например, если вертолет сбивают и он падает в воду – сколько можно продержаться в такой температуре, как дальше действовать? Как я знаю, то пилоты даже в водолазных костюмах выполняли эти задачи.

На самом деле не водолазный, а специальный спасательный костюм для хранения тепла. Это у нас было после первой попытки. Думаю, вы знаете, что попыток было несколько. Первая была, когда мы летали без этих костюмов в обычном оборудовании.

На тот момент мы моделировали все ситуации. По моим расчетам, для того, чтобы выжить, если меня собьют у Змеиного, мне надо было плыть со скоростью 210 километров в час. Как вы понимаете, это нереально. Поэтому после первого вылета мы все-таки начали остро ставить вопрос об обеспечении нас этими костюмами. И потом уже в дальнейшие атаки летали с ними.

Битва за Змеиный: смотрите видео

Какие проблемы есть у армейской авиации

Предлагаю вспомнить начало полномасштабной войны: высадка десанта, Гостомельский аэродром. Все те, кто живет на Киевщине – в Буче, Ирпене, Гостомеле – помнят, как десятки вертолетов К-52 роем летели на этот аэродром. Если говорить о начале войны и сейчас, какие сильные и слабые стороны российской армейской авиации вы можете выделить?

Начнем с преимуществ нашего врага в области армейской авиации. Самым большим преимуществом, по моему мнению, является количество вертолетов. Их вертолеты более современные, чем наши. Надо понимать, что наши вертолеты фактически прекратили свое развитие после распада Советского Союза. Пока наша армейская авиация еще не переоборудовалась, не перешла на современные вертолеты.

В то же время наш враг продолжал свое развитие, получал Ка-52, Ми-28. Но они лучше только наших вертолетов, за западные образцы они гораздо хуже. Итак, еще раз, преимущество – это их количество, и если сравнить с нами, то качественная техника. Я уверен, что мы перейдем на современные образцы и тогда это преимущество будет нивелироваться.

Из недостатков, считаю, это касается не только нашего врага, но и нас – армейская авиация в современной войне в определенной степени немножко себя исчерпывает. Говорится о тактических действиях, способах нанесения ударов. Они еще эффективны, но в современной войне эффективность становится все меньше.

Армейская авиация должна, как в целом и все во время войны, совершенствоваться. Должны меняться подходы и тактика. Мы должны работать как единая система. К сожалению, если просто брать армейскую авиацию как отдельный орган, то его эффективность падает.

Какой вертолет мечтает испытать командир

Вы выразили надежду, что мы можем перейти на более современные образцы. Можете ли вы привести примеры, какие именно? Если бы у вас была возможность пройти подготовку на любом современном иностранном вертолете, испытать его в боевых или учебных полетах, то какой бы вы выбрали? И каким вертолетом вы лично управляете сейчас?

Я летаю на разных типах вертолетов – на всех, которые есть в армейской авиации. Это Ми-2, Ми-8, Ми-24. Мой родной тип – это Ми-24, боевой ударный вертолет. Учитывая это, могу сказать точно, что если бы у меня была возможность что-то испытать, использовать в боевых условиях, конечно я выбрал бы себе Apache.

Я хотел бы его протестировать, использовать так, как он должен работать. Уверен, что так и будет. Есть у меня свое понимание, почему именно армейская авиация пока не дооборудуется – когда у нас будет полностью работать система, тогда интеграция армейской авиации в такую систему станет завершающим этапом. Тогда у нас будут и Apache, и Black Hawk – все у нас будет.

Apache – это же американский вертолет на уровне с Black Hawk и другими?

Да, это американский вертолет, но я бы сказал, что может быть немножко не такой уровень. Black Hawk – это транспортно-боевой вертолет. Он может перевозить пассажиров и наносить удары. Apache – исключительно боевой, это ударный вертолет, который имеет современное вооружение, бронирование, систему защиты.

Обычно мы слышали, что пилоты вертолетов имеют свои суеверия, возможно, какие-то традиции, правила. Понимаем, что ежедневный риск формирует у пилотов специфическую психологию. Есть ли у вас лично, у вашей эскадрильи, традиции или ритуалы перед полетом? Если да, то какие именно?

Глобальные предрассудки присущи всей авиации. Например, мы не говорим слово "последний" – используем слово "крайний". Когда-то пытались не летать в пятницу 13-е, во время боевых действий это уже не работает. Мы разговариваем с нашими "птичками", здороваемся с ними, гладим, даем имя им.

Относительно личных, здесь индивидуально. Кто-то, например, перед боевой работой приносит и читает молитвы. Кто-то вспоминает о родителях и обращается к ним за помощью в мыслях. Глобально мы не используем слова "последний", а индивидуально – у каждого свое, но суеверия точно есть у каждого.

Мы упоминали с вами об иностранных образцах вертолетов. Чувствуете ли вы поддержку от западных партнеров в направлении развития армейской авиации, каковы основные потребности, чего нам не хватает? Также относительно управляемых ракет, которые подходят к конкретному типу вертолета, – насколько у нас с этим есть проблемы, или наоборот, возможно, достаточно всего или имеем преимущество?

Видимо, я не компетентен освещать все проблемы и вопросы по поставкам. Единственное, что могу утверждать гарантированно и знаю это непосредственно, – наши партнеры искренне пытаются найти способы и методы, как помочь нам победить. Это точно. Я знаю, потому что и общался, и есть определенный опыт. А относительно текущего состояния, я, к сожалению, считаю, что не имею права что-то освещать.

"Тогда больше шансов выжить": что важно, чтобы стать летчиком

Что бы вы лично сказали молодым ребятам и девушкам, которые мечтают стать летчиками армейской авиации? Какова вообще ситуация с личным составом? Возможно, есть те, кто обращаются и хотят пройти подготовку?

Я сказал бы, что очень-очень важной в этот момент является мотивация. Чтобы быть летчиком и вообще военным во время войны, надо иметь очень серьезную мотивацию. Тогда шансы на употребление гораздо больше. Если человек придет мотивированный, то вероятность выполнения задач и возвращения живым, увеличивается кратно. Итак, я посоветовал бы всем, чтобы заглянули к себе в душу. Если в душе летчик, то поздравляем вас!

Это, наверное, должно быть какое-то стремление и желание с рождения быть летчиком? Есть ли черты характера, что самые важные для летчика армейской авиации? Это какие-то приобретенные черты характера, или они должны быть уже с самого начала?

Это должны быть такие черты характера, когда человеку постоянно хочется изучить что-то новое. Знаете, как ребята особенно это любят: лазить по деревьям, что-то исследовать, постоянно как-то развиваться. Итак, это должен быть какой-то запрос. В душе это должен быть ребенок с постоянным стремлением исследовать этот мир и развиваться.

"Если мы остановимся – россияне нас убьют"

О чем вы лично мечтаете и как командир, и как человек – сейчас и после победы?

Однозначно о победе, без вариантов. Относительно после победы, как командир я хотел бы после себя передать дух и готовность к защите нашего государства молодому поколению. Потому что после нашей победы я буду выходить из ВСУ и идти дальше.

Как простой человек, а не военный, хочу сказать, что эта война принесет очень много разрушений и смертей. Я хотел бы после нашей победы что-то создавать. Например, меня интересует отрасль искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект – это в контексте саморазвития, авиации или что-то отдельно?

Это в контексте саморазвития.

Возможно, у вас есть какой-то месседж к украинцам, который вы можете протранслировать? В начале полномасштабной войны мы все были едины, наблюдалась безумная консолидация общества. Сейчас различные факторы влияют на то, что общество у нас довольно разобщенное и многие уже не осознают, что продолжается жестокая и кровавая война.

Я считаю, что причиной сниженного морально-психологического состояния в нашей стране является то, что звучало от нашего руководства, когда в 2023 году начали рассказывать, что мы сейчас обязательно победим и все-все будет. Поэтому люди наметили какие-то определенные этапы, когда они будут в Крыму, отдыхать, война закончится и все будет классно. Но когда наступил тот период и не произошло то, что нам обещали. После этого люди начали отчаиваться.

Я хочу пожелать людям прежде всего выбросить все эмоции, понять, что мы делаем, для чего воюем. Если мы остановимся, то россияне не остановятся – они нас убьют. Поэтому мы не можем остановиться, мы должны воевать. Мы защищаем свои земли, людей, страну, семью. Мы защищаем себя. Мы не должны остановиться.

Самое главное – не ставить себе никаких дат. Сегодня будет победа, завтра, в следующем году, или через два года – неважно. Нам главное, чтобы был результат. Не дата, а именно результат. Итак, боремся и приближаем нашу победу вместе. Держимся. Верьте в Украину. Слава Украине!