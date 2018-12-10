Акции протестов "желтых жилетов" во Франции не утихают: митингующие расширяют свои требования, на улицах Парижа появляются баррикады и растет количество задержанных, а мир видит в этом российский след. Рассказываем, что изменилось за последние дни.

Начальные причины протестов заключались в том, что власть сообщила о повышении цены на топливо и введение экологического налога. Однако впоследствии участники начали требовать еще и отставки президента Франции Эммануэля Макрона и выступили против "несправедливой политики правительства".

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Несмотря на то, что власти Франции наконец согласились на требования митингующих и отменили повышение налогов с 2019 года, протесты "желтых жилетов" во Франции продолжаются. Количество митингующих незначительно уменьшается, однако масштабы беспорядков и количество задержанных – растут.

Так, 8 декабря в Париже акция собрала почти 8 тысяч человек, по всей стране – свыше 125 тысяч.

Как сообщают западные СМИ, движение "желтых жилетов" сейчас используют молодые экстремисты, которые, в основном, являются выходцами из семей эмигрантов и не имеют образования и работы. Таким образом они, с помощью " беспорядков, выражают свое раздражение.

Новые требования

Протестующие выступают с новыми требованиями, в частности в сфере экономики.

Так, они хотят осуществления реформы налогообложения, а также на государственном уровне запретить налоги, превышающие 25% от состояния гражданина. Кроме того, по их условиям, правительство должно повысить минимальную зарплату, пенсию и прожиточный минимум на 40% и создать новые вакансии в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта и безопасности.

Также власть должна начать строительство 5 миллионов единиц доступного жилья, что обеспечит снижение аренды и ипотеки и создаст новые рабочие места в строительной сфере. Должны строго наказываться мэрии и областные администрации, по вине которых бездомные остаются на улицах, а внутренний долг должен быть аннулирован.

Протестующие, в частности, хотят изменить конституцию

Ряд требований митингующие выдвигают и в других сферах.

Политика:

1. Изменить конституцию в интересах полновластия народа и позволить проводить референдумы по инициативе народа.

2. Запретить лоббирование и схемы воздействия. Запретить лицам, у которых есть судимость, пожизненно занимать выборные должности и запретить занимать несколько выборных должностей одновременно.

3. Выйти из состава Евросоюза и вернуть Франции политический, финансовый и экономический суверенитет.

4. Прекратить избегать налогов и вернуть 80 миллиардов евро, которые задолжали государству 40 крупнейших компаний. Остановить приватизацию и вернуть в государственную собственность уже приватизированные аэропорты, железные дороги и автострады, парковки и так далее.

5. Демонтировать с дорог радары и камеры, которые "не помогают предотвратить ДТП, а является завуалированным налогом".

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Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и дымовые шашки

6. В национальной системе образования: исключить из образования идеологию и просмотреть деструктивные и дискредитированы методики обучения.

7. В сфере юстиции: увеличить бюджет в 4 раза и предусмотреть в законах максимальное время ожидания для юридических процедур, сделать судебную систему более простой, а правосудие – общедоступным и бесплатным.

8. Сделать СМИ общедоступными, запретить пропаганду. Прекратить субсидировать СМИ и предоставлять налоговые льготы для представителей масс-медиа, а также отказаться от "кумовства" между СМИ и политиками и разбить медийные монополии.

9. Внести в конституцию полный запрет на вмешательство государства в сферу образования, здравоохранения и института семьи.

Во время митингов была повреждена Триумфальная арка

Окружающая среда и здоровье:

1. На законодательном уровне обязать производителей техники продлевать срок годности минимум до 10 лет, и сделать так, чтобы у них в наличии были запчасти.

2. Наложить запрет на производство и оборот пластиковой посуды и упаковки, которая засоряет окружающую среду.

3. Организовать всенародный съезд по реформе здравоохранения и ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения.

4. В сфере сельского хозяйства: отказаться от ГМО, пестицидов, которые могут вызвать развитие раковых заболеваний и патологии эндокринной системы, также запретить использовать сельскохозяйственные угодья без ротации посевов.

5. Путем проведения новой индустриализации страны отказаться от импорта, который причиняет вред экологии.

Количество погибших в ходе столкновений возросло до четырех

Геополитика:

1. Выйти из состава НАТО и запретить использование армии Франции в агрессивных войнах.

2. По французско-африканских отношений: отказаться от политики грабежа, военного и политического вмешательства. Вернуть африканскому народу нечестно полученное имущество и средства диктаторов возвращения на родину французские войска. Устранить колониальную систему, через которую африканские страны вынуждены хранить валютные запасы во французском центробанке и находиться в состоянии бедности. Вести переговоры на равных.

3. Остановить поток мигрантов, на принятие и интеграцию которых у Франции нет средств.

4. Во внешней политике: уважать международное право и подписанные соглашения.

Атмосфера накаляется

В результате массовых протестов "желтых жилетов" 8 декабря в Париже уже задержали 1723 демонстранта, из них 1220 – арестовали. В столкновениях пострадали 55 человек, среди них – трое полицейских. Впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры.

За время протестов розничные торговцы во Франции потеряли около 1 миллиарда евро. Власти Парижа заявляют о том, что город понес убытки в миллионы евро. Причем протесты, прошедшие 8 декабря, нанесли столице Франции больше вреда, чем те, которые происходили раньше.

Париж понес убытки в миллионы евро

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр назвал происходящее в стране кризисом.

Это – катастрофа для торговли, это – катастрофа для нашей экономики. Это – кризис для общества и для демократии,

– подчеркнул он.

Также в Париже закрыли для туристов ряд известных исторических памятников. В частности, Эйфелеву башню, Лувр и около десяти музеев. Триумфальную арку, которую повредили на прошлой неделе, будут реставрировать. В какую сумму Франции обойдутся эти убытки, пока неизвестно.

Количество жертв столкновений возросло до четырех человек – в Марселе погибла 80-летняя женщина, в окно дома которой залетела граната со слезоточивым газом.

Протестующие жгут автомобили и разбивают магазины

Эксперт Александр Хара отмечает, что будущее протестов спрогнозировать трудно.

Это – сложный процесс. Он не является управляемым, поскольку есть разные группы, в том числе экстремистские, которые занимаются вандализмом и насилием. Также видно, что есть внешнее влияние, в том числе и намек на российские уши, торчащие оттуда. Скорее всего это все будет продолжаться,

– пояснил эксперт.

Он добавил, что существуют попытки использовать протесты для того, чтобы дестабилизировать ситуацию: как изнутри страны, так и извне.

"Это используют как группировка и внутри страны, так и россияне. Ибо, если мы слышим о требованиях о выходе из ЕС и НАТО, то это те люди, которые близки по позициям и мировоззрению Владимира Путина. То есть там Россия присутствует не потому, что это все она организовала, а потому, что просто подливает масло в огонь до реальных проблем, которые есть во Франции и в Европе в целом. Они просто пытаются использовать ситуацию", – сказал эксперт.

Реакция французских властей и мирового сообщества

8 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что политический кризис во Франции можно урегулировать, если отказаться от Парижского климатического соглашения и вернуть людям деньги, которые выплачиваются в рамках соглашения по сокращению вредных выбросов.

Очень огорчает то, что произошло днем и ночью в Паим соглашением, за которое приходится платить слишком высокую цену, и вернуть деньги людям в виде низких налогов?

– написал Трамп.

Также он признался в любви к Франции, где митингующие заявили, что хотят такого президента, как он.

"Парижское соглашение не работает так хорошо для Парижа. Протесты и беспорядки по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег в основном третьим странам мира (которыми сомнительно управляют) для того, чтобы защитить окружающую среду. Они скандируют: "Мы хотим Трампа!". Люблю Францию", – написал президент США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь заявил, что критика со стороны Дональда Трампа относительно политики французского президента Эммануэля Макрона является грубым вмешательством во внутренние дела Франции.

Жан-Ив Ле Дриан сказал, что Франция не вмешивается во внутреннюю американскую политику и хочет чтобы "это было взаимно".

Количество силовиков на улицах Парижа выросло в десятки раз

Эммануэль Макрон также отметил, что Франция не участвует в американских дискуссиях, "поэтому и живет жизнью нашей нации".

"Желтые жилеты" не протестуют на английском языке, насколько я знаю. И я говорю еще раз это Дональду Трампу, и французский президент это тоже говорит: оставьте наш народ в покое,

– сказал Макрон.

Однако политолог, эксперт Майдана иностранных дел Александр Хара утверждает, что Трамп не владеет всей информацией, поэтому его твиты не стоит воспринимать слишком буквально.

Трамп, хоть и является президентом Соединенных Штатов, но его знания о внешнем мире довольно ограничены и сложно оценивать это с точки зрения того, какой информацией он владеет и объективно ли он эту информацию оценивает, – отметил эксперт.

Сейчас "желтые жилеты" ожидают обращения президента Франции Эммануэля Макрона к народу из-за массовых протестов.

Правительство пошло на уступки митингующим, однако их это не устроило

Стоит отметить, что 6 декабря французское правительство объявило, что убрало из бюджета на 2019 год повышение налога на горючее, которое вызвало массовые протесты. Однако "желтые жилеты" считают эти уступки недостаточными: они рассчитывали не на приостановление роста цен на топливо, а на отказ от повышения.

Правительство готово к диалогу и демонстрирует это тем, что исключает из бюджета на 2019 год повышение этого налога,

– заявил премьер-министр Эдуар Филипп.

Есть ли здесь "рука Кремля"?

По информации издания Bloomberg, которое ссылается на данные организации "Альянс по защите демократии", о протестах активно пишут в соцсетях люди, которые до этого пропагандировали пророссийские взгляды. Так, около 600 Twitter-аккаунтов, которые были пойманы на "пропаганде взглядов Кремля", переключили свое внимание на Францию, расширяя использование хэштегу #giletsjaunes ("желтые жилеты").

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что правоохранительные органы страны ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".

Российские пропагандистские СМИ, в частности Sputnik и Russia Today, активно освещающих протесты во Франции. Основным источником информации для их репортажей стали представители двух небольших профсоюзов полицейских, которые вместе получили менее 4% голосов на недавних общенациональных профсоюзных выборах.

Также в Париже была повреждена табличка на здании Культурно-информационного центра при Посольстве Украины.

Повреждена табличка на здании при Посольстве Украины

Кроме того, в сети опубликовали видео, где один из протестующих якобы кричит "назад", после чего остальные начинают бежать в обратном направлении.

Кроме этого, 8 декабря двое приспешников боевиков Донбасса Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули "флаг ДНР" в Париже. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что их кураторами являются работники ФСБ и ГРУ России.

Сторонники " ДНР " Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро

Один из боевиков, Сорлин Фабрис, является членом международного аналитического центра "Катехон", который действует под эгидой основателя российского телеканала "Царьград" Константина Малофеева и возглавляемого им Фонда Святителя Василия Первозванного. По данным СБУ, в наблюдательный совет "Катехона" входят советник президента России Сергей Глазьев и одиозный лидер "Международного евразийского движения" Александр Дугин.

Ксавье Моро, в свою очередь, был наблюдателем на так называемых выборах на оккупированных территориях Донбасса. Согласно информации СБУ, он 17 лет живет в России и с 2013 года имеет гражданство этой страны. Моро является автором ряда книг, в частности, "Украина. Почему ошиблась Франция " и "Новая Великая Россия". Оба француза внесены в базу "Миротворца".

Эксперт Майдана иностранных дел Александр Хара объясняет, для чего Москве дестабилизировать ситуацию во Франции.

Им (России, – ред.) нужно, чтобы у них не было конкурентов, по крайней мере на европейском континенте. ЕС, как таковой, он им мешает, поскольку вырабатывает определенные общие позиции стран, говорит о правах человека и том, что надо наказывать тех, кто их нарушает. Разговаривать с ЕС в целом – хуже, чем непосредственно с отдельными странами. Тогда, забывая о правах человека, можно говорить об энергетике, инвестиции и торговлю,

– утверждает эксперт.

То есть, по словам политолога, основной целью Кремля является подорвать Европейский союз, "чтобы он стал слабым, забыл про свои ценности и просто наслаждался теми правилами, которые диктует Россия".

Кто такие "желтые жилеты" и что им нужно?

"Желтые жилеты" – это спонтанное протестное движение во Франции, которое сформировалось в ноябре 2018 года. Название движения происходит от желтых светоотражающих жилетов, которые стали символом этих протестов и используются его участниками.

Сначала причиной акций стало повышение цены на топливо, вызванное подорожанием нефтепродуктов, и введение экологического налога. Однако впоследствии участники начали требовать еще и отставки президента Франции Эммануэля Макрона и выступили против "несправедливой политики правительства".

Первая массовая акция протеста состоялась 17 ноября в нескольких крупных городах Франции. Тогда на улицы вышло более 287 тысяч человек,