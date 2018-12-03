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      В Париже оценили убытки от многотысячных протестов "желтых жилетов"

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      Во Франции продолжаются масштабные протесты, к "желтым жилетам" теперь присоединились студенты и работники "скорой". Правительство Парижа сообщило, что сумма ущерба вследствие митинга за минувшие выходные составляет 3-4 миллиона евро.

      Премьер страны проводит встречи с представителями главных политических сил страны. Оппоненты президента Франции призывают его отменить повышение налогов, которые приведут к удорожанию топлива.

      Читайте также: Протесты во Франции: что нужно "желтым жилетам" и почему они пересекли границу

      В субботу, 1 декабря, в центре Парижа был настоящий Майдан. Протестующие повредили не только магазины, рестораны и жилые дома, но и символ французской столицы – Триумфальную арку.

      франція

      Протесты во Франции

      По всей Франции 1 декабря на протесты против повышения налогов и подорожания горючего вышли 130 тысяч человек. Во время столкновений с полицией в Париже в тот день погибли двое протестующих, 130 получили ранения, почти 400 – арестовали.

      франція

      Протест "желтых жилетов"

      Движение "желтых жилетов" – это новое явление во Франции. В них пока нет формальных лидеров и политической основы. А зародился он в соцсетях. В конце октября 51-летняя Жаклин Муро, музыкант, который никогда не была в политике, размещает в Facebook сообщение. Критикует планируемое властями внедрение эконалога на дизельное топливо и бензин. И призывает выйти на протесты.

      Господину Макрону и его правительству! Надо прекратить двигаться тем путем, которым вы пошли после избрания президентом! Мы достигли предела!,
      – написала одна из основательниц движения "желтых жилетов" Жаклин Муро.

      Призыв Муро стал вирусным в соцсетях. Впервые французы вышли на акции протеста против действий правительства еще в начале ноября. С тех пор движение стало массовым и получило название "желтых жилетов", поскольку его участники надевали светоотражающие накидки.

      При блокировании дорог их в темноте могут увидеть водители. Большая часть участников протестов – граждане с низкими доходами, которые, прежде всего, почувствуют на себе подорожание горючего из-за повышения экологических налогов в начале нового года.

      Сейчас людям надо десять, пятнадцать, пять евро, чтобы купить еду. А это значит, что спектакль, возможность выйти на прогулку с подружкой, пригласить ее посмотреть комедию, больше не доступно. Люди оказались на грани выживания,
      – пояснил участник протеста.

      Президент Франции со своей стороны считает, что часть митингующих использует движение "желтых жилетов", чтобы посеять в стране хаос. По мнению Макрона, они не желают изменить жизнь к лучшему, а стремятся к беспорядку.

      То, что сегодня случилось в Париже, не имеет ничего общего с мирным проявлением законного недовольства,
      – написал Президент Франции в Twitter.

      франція
      Франция

      На экстренном заседании правительства 2 декабря Президент Франции отказался от введения чрезвычайного положения в стране. Макрон предоставил распоряжение премьеру провести консультации с представителями главных партий и движения "желтых жилетов".

      Жаклин Муро заявила, что пойдет на встречу только если правительство заморозит повышение налогов. А этого Президент Франции как раз и не хочет делать.

      ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

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      Теги: Новости Франции Протесты во Франции протесты Жертвы Налоги Эммануэль Макрон
      Источник: 24 канал
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