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      У Парижі оцінили збитки від багатотисячних протестів "жовтих жилетів"

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      У Франції тривають масштабні протести, до "жовтих жилетів" тепер приєдналися студенти і працівники "швидкої". Уряд Парижа повідомив, що сума збитків внаслідок мітингу минулими вихідними становить 3-4 мільйони євро.

      Прем'єр країни проводить зустрічі з представниками головних політсил країни. Опоненти президента Франції закликають його скасувати підвищення податків, які призведуть до здорожчання пального.

      Читайте також: Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу

      У суботу, 1 грудня, в центрі Парижа був справжній Майдан. Протестувальники пошкодили не лише магазини, ресторани і житлові будинки, а й символ французької столиці – Тріумфальну арку.

      франція
      Протести у Франції

      По всій Франції 1 грудня на протести проти підвищення податків та здорожчання пального вийшли 130 тисяч людей. Під час сутичок з поліцією у Парижі того дня загинули двоє протестувальників, 130 отримали поранення, майже 400 – арештували.

      франція
      Протест "жовтих жилетів"

      Рух "жовтих жилетів" – це нове явище у Франції. У них поки немає формальних лідерів і політичної основи. А зародився він у соцмережах. Наприкінці жовтня 51-річна Жаклін Муро, музикантка, яка ніколи не була в політиці, розміщує у Facebook допис. Критикує заплановане владою впровадження екоподатку на дизельне пальне та бензин. І закликає вийти на протести.

      Пану Макрону та його уряду! Треба припинити рухатися тим шляхом, яким ви пішли після обрання президентом! Ми досягли межі!,
      – написала одна із засновниць руху "жовтих жилетів" Жаклін Муро.

      Заклик Муро став вірусним у соцмережах. Вперше французи вийшли на акції протесту проти дій уряду ще на початку листопада. Відтоді рух став масовим і отримав назву "жовтих жилетів", оскільки його учасники вдягали світловідбивні накидки.

      При блокуванні доріг їх у темряві можуть побачити водії. Більша частина учасників протестів – громадяни з низькими прибутками, які, насамперед, відчують на собі здорожчання пального через підвищення екологічних податків на початку нового року.

      Зараз людям треба десять, п'ятнадцять, п'ять євро, аби купити їжу. А це означає, що спектакль, можливість вийти на прогулянку з подружкою, запросити її подивитися комедію, більше не доступне. Люди опинилися на межі виживання,
      – пояснив учасник протесту.

      Президент Франції зі свого боку вважає, що частина мітингувальників використовує рух "жовтих жилетів", аби посіяти в країні хаос. На думку Макрона, вони не бажають змінити життя на краще, а прагнуть безладдя.

      Те, що сьогодні трапилося у Парижі, не має нічого спільного з мирним проявом законного невдоволення,
      – написав Президент Франції у Twitter.

      франція
      Франція

      На екстреному засіданні уряду 2 грудня Президент Франції відмовився від запровадження надзвичайного стану в країні. Макрон надав розпорядження прем’єру провести консультації з представниками головних партій і руху "жовтих жилетів".

      Жаклін Муро заявила, що піде на зустріч лише, якщо уряд заморозить підвищення податків. А цього Президент Франції якраз і не хоче робити.

      ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" У ФРАНЦІЇ: ХРОНІКА останніх ПОДІЙ
      Теги: Новини Франції Протести у Франції протести Еммануель Макрон Податки Жертви
      Джерело: 24 канал
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