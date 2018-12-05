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      Трамп прокомментировал протесты "желтых жилетов" в Париже

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Дональд Трамп раскритиковал Парижский договор о климате, заявив, что он поднимает цены на энергию для ответственных стран.

      Об этом он написал в Twitter.

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      По словам Трампа, на посту президента он "добился улучшения окружающей среды в США, и не желает перекладывать на американцев расходы на очистку загрязнений в других странах".

      Я рад, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, к которому я пришел два года назад. Парижская договоренность ложная, потому что она поднимает цены на энергию для ответственных стран и одновременно отбеливает некоторых из худших загрязнителей в мире,
      – заявил глава Белого дома.

      Ранее 24 канал сообщал, что во Франции на полгода приостановят решение о повышении цен натопливо впоследствии массовых протестов в стране. Об этом официально объявил премьер Франции Эдуар Филипп. Правительство Парижа сообщило, что сумма убытков в результате митинга в минувшие выходные составляет 3-4 миллиона евро.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
      Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

       

      Теги: Дональд Трамп Протесты во Франции
      Источник: 24 канал
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