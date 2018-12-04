Протесты "желтых жилетов" во Франции: число погибших увеличилось
Во Франции в результате столкновений "желтых жилетов", выступающих против повышения цен на топливо во Франции, погибли четыре человека.
Об этом сообщает BBC.
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24 канал сообщал, что во Франции на полгода приостановят решение о повышении цен на топливо в результате массовых протестов в стране. Об этом официально объявил премьер Франции Эдуар Филипп.
Повышение налога на топливо отложили на полгода.
По словам премьер-министра, власть инициирует широкие дебаты по налогообложению и государственным расходам. Их предлагают начать 15 декабря и завершить к 1 марта.
Во время столкновений с полицией погибло четыре человека. Протестующие громили магазины, рестораны и жилые дома.
80-летняя женщина погибла в Марселе. В субботу, во время акций возле ее дома, в окно залетела граната со слезоточивым газом. Раненую доставили в больницу, но спасти ее медикам не удалось.
Ранее правительство Парижа сообщило, что сумма убытков в результате митинга в минувшие выходные составляет 3-4 миллиона евро.
Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.