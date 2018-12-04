Протесты во Франции: "желтые жилеты" недовольны уступками правительства

Участники акции "желтые жилеты", выступающие против повышения цен на топливо во Франции, считают недостаточными уступки французского правительства.

Об этом сообщает Le Figaro.

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24 канал сообщал, что во Франции на полгода приостановят решение о повышении цен на топливо в результате массовых протестов в стране. Об этом официально объявил премьер Франции Эдуар Филипп.

Однако, один из митингующих Бенжамин Коши заявил, что "желтые жилеты" рассчитывают не на приостановлении роста цен на топливо, а на отказ от повышения. Более того, он добавил, что французы хотят изменить курс политики Эммануэля Макрона.

Французы – не воробьи, они не хотят крошек, которые им дает власть, они хотят багет,

– сказал Бенжамин.

Кроме того, еще один известный активист "желтых жилетов" Эрик Друє призвал усилить протесты и новые демонстрации в субботу.

French police remove helmets as gesture of peace to #YellowVests protesters https://t.co/tJBvyxoI5R pic.twitter.com/dAPtuWWc6b — RT (@RT_com) December 4, 2018

Ранее правительство Парижа сообщил, что сумма убытков в результате митинга в минувшие выходные составляет 3-4 миллиона евро.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?

Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

Смотрите видео масштабных протестов во Франции: