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      Протесты во Франции: "желтые жилеты" недовольны уступками правительства

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      "Желтые жилеты" недовольны решением правительства Франции
      "Желтые жилеты" недовольны решением правительства Франции / Фото из открытых источников

      Участники акции "желтые жилеты", выступающие против повышения цен на топливо во Франции, считают недостаточными уступки французского правительства.

      Об этом сообщает Le Figaro.

      Читайте также: Протесты во Франции: что нужно "желтым жилетам" и почему они пересекли границу

      24 канал сообщал, что во Франции на полгода приостановят решение о повышении цен на топливо в результате массовых протестов в стране. Об этом официально объявил премьер Франции Эдуар Филипп.

      Однако, один из митингующих Бенжамин Коши заявил, что "желтые жилеты" рассчитывают не на приостановлении роста цен на топливо, а на отказ от повышения. Более того, он добавил, что французы хотят изменить курс политики Эммануэля Макрона.

      Французы – не воробьи, они не хотят крошек, которые им дает власть, они хотят багет,
      – сказал Бенжамин.

      Кроме того, еще один известный активист "желтых жилетов" Эрик Друє призвал усилить протесты и новые демонстрации в субботу.

      Ранее правительство Парижа сообщил, что сумма убытков в результате митинга в минувшие выходные составляет 3-4 миллиона евро.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
      Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Смотрите видео масштабных протестов во Франции:

      ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Новости Франции Протесты во Франции Горючее протесты
      Источник: 24 Канал
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