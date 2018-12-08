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      Протести "жовтих жилетів" у Франції: кількість постраждалих різко зросла

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      У Парижі під час протесту 55 осіб отримали поранення
      У Парижі під час протесту 55 осіб отримали поранення / Фото з відкритих джерел

      У Парижі під час сутичок протестувальників "жовтих жилетів" з правоохоронцями отримали поранення 55 осіб, серед яких троє поліцеських.

      Про це повідомляє британське видання The Guardian.

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      За даними поліції та місцевої влади, у суботніх демонстраціях взяли участь близько 31 тисячі людей, у тому числі близько 8 тисяч у Парижі та 2-3 тисячі в таких містах, як Марсель, Ліон та Тулуза. Станом на 17:00 8 грудня, поранено вже 55 осіб,
      – йдеться у повідомленні.

      За дані поліції, у столиці Франції під час заворушень затримано 737 осіб. Окрім того, для забезпечення порядку по всій країні мобілізовано 89 тисяч силовиків, з яких близько 8 тисяч у Парижі.

      Нагадаємо, у суботу, 8 грудня, у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Протестувальники намагалися пройти до президентського палацу.  Вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери.

      "Жовті жилети" почали зводити перші барикади зі сміттєвих баків, бетонних плит та навіть дерева. Згодом, правоохоронці використали проти активістів сльозогінний газ та водомет у відповідь на спроби звести барикаду на авеню Морсо, що неподалік Єлисейських полів.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Теги: Протести у Франції Новини Франції Поліція Сутички
      Джерело: 24 Канал
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