13:30
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Нова легенда від російських ЗМІ. Патріотизм в стакані
      Вєсті Кремля
      22:18, 7 грудня
      Вєсті.UA. Пустотливі ручки депутатів. Самка Богомолець
      Вєсті.UA
      21:36, 7 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Протести в Парижі: поліція застосувала газ проти демонстрантів, на вулиці вивели БТРи

      275 Читать новость на русском
      Протести у Франції
      Протести у Франції / Фото з соціальних мереж

      У суботу, 8 грудня, у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Протестувальники намагалися пройти до президентського палацу.

      Про це повідомляє Le Figaro.

      Зазначимо, що у Парижі вперше з 2005 року на вулиці вивели бронетранспортери.

      Читайте також: Протести у Франції: уряд остаточно пішов на поступки "жовтим жилетам"

      При цьому наразі жорстких зіткнень між протестувальниками і правоохоронцями не зафіксовано. Водночас на вулицях Парижа перебувають значні сили правоохоронців зі щитами і палицями.

      Вранці близько 1500 осіб пройшли по Єлисейських полях. Поліція продовжує проводити профілактичні перевірки та затримувати протестувальників.

      Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп повідомив про 481 затриманого для перевірок, 211 осіб взято під варту в Парижі.

      Наразі група протестувальників також намагається заблокувати кільцеву дорогу Парижа. Для розблокування туди вирушили правоохоронні сили.

      Сьогодні "жовті жилети" проводять демонстрації в багатьох регіонах Франції. Кілька мітингів плануються у великих містах: Марселі, Ліллі, Тулузі, Бордо.

      Охорону порядку на тлі побоювань спалахів насильства по всій країні забезпечують близько 90 тисяч правоохоронців.

      Нагадаємо, напередодні стало відомо про арешт близько 700 школярів і студентів Франції. Їх затримали за участь у заворушеннях. Молодь заблокувала понад 200 шкіл, ще у більше ніж 100 закладів зірвали заняття.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують? Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      останні новини про протести у франції:
      Теги: Новини Франції Протести у Франції протести Поліція
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
      сьогодні , 13:17 Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
      Яніна Ткачук 7986
      Ломаченка не цікавить Педраса, а лише його чемпіонський пояс: анонс боксерського поєдинку
      сьогодні , 13:02 Ломаченка не цікавить Педраса, а лише його чемпіонський пояс: анонс боксерського поєдинку
      118
      Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      сьогодні , 13:00 Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      Сергій Фурса 89
      Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      сьогодні , 12:01 Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      Максим Єфімов 91
      Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      сьогодні , 08:40 Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      Ольга Черненко 1555
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Помер режисер Ельдар Рязанов
       30 листопада 2015 , 00:31 1
      Російський депутат "запалив" мережу танцями під Рікі Мартіна
       1 жовтня 2016 , 15:32
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук