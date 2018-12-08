Протести в Парижі: поліція застосувала газ проти демонстрантів, на вулиці вивели БТРи
У суботу, 8 грудня, у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Протестувальники намагалися пройти до президентського палацу.
Про це повідомляє Le Figaro.
Зазначимо, що у Парижі вперше з 2005 року на вулиці вивели бронетранспортери.
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При цьому наразі жорстких зіткнень між протестувальниками і правоохоронцями не зафіксовано. Водночас на вулицях Парижа перебувають значні сили правоохоронців зі щитами і палицями.
Вранці близько 1500 осіб пройшли по Єлисейських полях. Поліція продовжує проводити профілактичні перевірки та затримувати протестувальників.
Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп повідомив про 481 затриманого для перевірок, 211 осіб взято під варту в Парижі.
Наразі група протестувальників також намагається заблокувати кільцеву дорогу Парижа. Для розблокування туди вирушили правоохоронні сили.
Сьогодні "жовті жилети" проводять демонстрації в багатьох регіонах Франції. Кілька мітингів плануються у великих містах: Марселі, Ліллі, Тулузі, Бордо.
Охорону порядку на тлі побоювань спалахів насильства по всій країні забезпечують близько 90 тисяч правоохоронців.
Нагадаємо, напередодні стало відомо про арешт близько 700 школярів і студентів Франції. Їх затримали за участь у заворушеннях. Молодь заблокувала понад 200 шкіл, ще у більше ніж 100 закладів зірвали заняття.
Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують? Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.
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4 груд 2018Протести у Франції: "жовті жилети" перемогли
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