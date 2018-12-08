Протести в Парижі: поліція застосувала газ проти демонстрантів, на вулиці вивели БТРи

У суботу, 8 грудня, у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Протестувальники намагалися пройти до президентського палацу.

Про це повідомляє Le Figaro.

Зазначимо, що у Парижі вперше з 2005 року на вулиці вивели бронетранспортери.

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При цьому наразі жорстких зіткнень між протестувальниками і правоохоронцями не зафіксовано. Водночас на вулицях Парижа перебувають значні сили правоохоронців зі щитами і палицями.

Вранці близько 1500 осіб пройшли по Єлисейських полях. Поліція продовжує проводити профілактичні перевірки та затримувати протестувальників.

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп повідомив про 481 затриманого для перевірок, 211 осіб взято під варту в Парижі.

Наразі група протестувальників також намагається заблокувати кільцеву дорогу Парижа. Для розблокування туди вирушили правоохоронні сили.

Сьогодні "жовті жилети" проводять демонстрації в багатьох регіонах Франції. Кілька мітингів плануються у великих містах: Марселі, Ліллі, Тулузі, Бордо.

Охорону порядку на тлі побоювань спалахів насильства по всій країні забезпечують близько 90 тисяч правоохоронців.

Police fired tear gas canisters and pepper spray at '#YellowVest' protesters in central #Paris on Saturday during a demonstration against the high cost of living. https://t.co/mmSNWPbG2k #France #GiletsJaunes — Francisco Taveira (@jftaveira1993) 8 декабря 2018 г.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про арешт близько 700 школярів і студентів Франції. Їх затримали за участь у заворушеннях. Молодь заблокувала понад 200 шкіл, ще у більше ніж 100 закладів зірвали заняття.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують? Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.