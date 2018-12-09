Российские спецслужбы курируют тех, кто развернул "флаг ДНР" на протестах в Париже

Кураторами пособников пророссийских боевиков Донбасса, которые развернули "флаг ДНР" во время протестов "желтых жилетов" в Париже, являются работники ФСБ и ГРУ России.

Об этом в Facebook написал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

24 канал сообщал, что 8 декабря в Париже во время демонстрации "желтых жилетов" двое пособников боевиков Донбасса Фабрис Сорлин и Ксавье Моро развернули "флаг ДНР".

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Грицак рассказал, что на соответствующем фото слева зафиксирован Сорлин Фабрис – член международного аналитического центра "Катехон", который действует под эгидой основателя российского телеканала "Царьград" Константина Малофеева и возглавляемого им Фонда Святителя Василия Первозванного.

По данным СБУ, в наблюдательный совет "Катехона" входят "идеологи российского Евразийства – советник президента России Сергей Глазьев и лидер "Международного евразийского движения" Александр Дугин.

А справа на фото зафиксирован Ксавье Моро, который был наблюдателем на так называемых выборах на оккупированных территориях Донбасса. Согласно информации СБУ, мужчина 17 лет живет в России и с 2013 года имеет гражданство этой страны.

По информации СБУ, российские спецслужбы должны организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах,

– предупредили в украинской спецслужбе.