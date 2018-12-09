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      Протесты во Франции: Макрон собирается обратиться к своему народу

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      Эммануэль Макрон
      Эммануэль Макрон / Getty images

      Президент Франции Эммануэль Макрон обратится к своему народу из-за массовых протестов "желтых жилетов", которые уже несколько недель не стихают в стране.

      Об этом информирует DW.

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      Сначала Макрон собирается встретиться с представителями профсоюзов, работодателями и представителями власти на местах. Так, предварительно известно, что он хочет пригласить этих людей в Елисейский дворец.

      Президент хочет объединить все политические, территориальные, экономические и социальные силы в эти трудные времена для нации, чтобы услышать их голоса и предложения, чтобы мобилизовать их в действие,
      – рассказал представитель французского правительства Бенжамен Гриво.

      Уже после этой встречи Макрон, вероятно, обратится к народу.

      Отметим, что из-за масштабных протестов стране нанесены большие убытки. Так, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр назвал происходящее сейчас в стране – кризисом. А власти Парижа заявляют о том, что столица Франции понесла убытки в миллионы евро.

      Напомним, Франция протестует с ноября. Самые масштабные демонстрации прошли в Париже 1 и 8 декабря. В частности, 8 декабря в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Чтобы отгородиться от полицейских, протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Теги: Протесты во Франции Новости Франции Новости политики протесты Эммануэль Макрон
      Источник: 24 Канал
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