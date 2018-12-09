"Оставьте наш народ в покое": во Франции жестко ответили Трампу
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил убеждение, что критика со стороны Дональда Трампа относительно политики французского президента Эммануэля Макрона является грубым вмешательством во внутренние дела Франции.
Об этом сообщили на сайте LCI.
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Конфликт между президентами США и Франции разгорелся из-за поста Трампа в Twitter, в котором он заявил, что политический кризис во Франции можно урегулировать, если отказаться от Парижского климатического соглашения и вернуть людям деньги, которые выплачиваются в рамках соглашения по сокращению вредных выбросов.
Жан-Ив Ле Дриан сказал, что Франция не вмешивается во внутреннюю американскую политику, и провоцирует на то, чтобы "это было взаимно". Государственный деятель также заявил, что Эммануэль Макрон уже предупреждал своего коллегу: "Мы не участвуем в американских дискуссиях, поэтому и живем жизнью нашей нации".
"Желтые жилеты" не протестуют на английском языке, насколько я знаю. И я говорю еще раз это Дональду Трампу, и французский президент это тоже говорит: оставьте наш народ в покое,
– добавил он.
Протест "желтых жилетов" во Франции
Напомним, в субботу, 8 декабря, в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Протестующие пытались пройти к президентскому дворцу.
"Желтые жилеты" начали строить первые баррикады из мусорных баков, бетонных плит и даже дерева. Впоследствии, правоохранители использовали против активистов слезоточивый газ и водомет в ответ на попытки возвести баррикаду на авеню Морсо, что неподалеку от Елисейских полей.
Что такое Парижское климатическое соглашение?Главная цель Парижского соглашения – не допустить роста глобальной средней температуры более 2°C относительно показателей доиндустриальной эпохи. Ее в 2016 году подписали аж 195 стран. Однако в 2017 году администрация США объявила о выходе из договора, заявив, что он действует в интересах отдельных стран и вредит экономике Штатов. Последний отчет ООН свидетельствует о том, что сейчас поставленные государствами цели выполнены лишь 1/3 от необходимого количества сокращения выбросов до 2030-го года. Правда, благодаря внедрению зеленой энергетики рост выбросов CO₂ замедлился.