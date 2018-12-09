"Оставьте наш народ в покое": во Франции жестко ответили Трампу

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил убеждение, что критика со стороны Дональда Трампа относительно политики французского президента Эммануэля Макрона является грубым вмешательством во внутренние дела Франции.

Об этом сообщили на сайте LCI.

Читайте также: Трамп решил, кого будет рекомендовать на должность генпрокурора США

Конфликт между президентами США и Франции разгорелся из-за поста Трампа в Twitter, в котором он заявил, что политический кризис во Франции можно урегулировать, если отказаться от Парижского климатического соглашения и вернуть людям деньги, которые выплачиваются в рамках соглашения по сокращению вредных выбросов.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.

Жан-Ив Ле Дриан сказал, что Франция не вмешивается во внутреннюю американскую политику, и провоцирует на то, чтобы "это было взаимно". Государственный деятель также заявил, что Эммануэль Макрон уже предупреждал своего коллегу: "Мы не участвуем в американских дискуссиях, поэтому и живем жизнью нашей нации".

"Желтые жилеты" не протестуют на английском языке, насколько я знаю. И я говорю еще раз это Дональду Трампу, и французский президент это тоже говорит: оставьте наш народ в покое,

– добавил он.



Протест "желтых жилетов" во Франции

Напомним, в субботу, 8 декабря, в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Протестующие пытались пройти к президентскому дворцу.



"Желтые жилеты" начали строить первые баррикады из мусорных баков, бетонных плит и даже дерева. Впоследствии, правоохранители использовали против активистов слезоточивый газ и водомет в ответ на попытки возвести баррикаду на авеню Морсо, что неподалеку от Елисейских полей.

Что такое Парижское климатическое соглашение?Главная цель Парижского соглашения – не допустить роста глобальной средней температуры более 2°C относительно показателей доиндустриальной эпохи. Ее в 2016 году подписали аж 195 стран. Однако в 2017 году администрация США объявила о выходе из договора, заявив, что он действует в интересах отдельных стран и вредит экономике Штатов. Последний отчет ООН свидетельствует о том, что сейчас поставленные государствами цели выполнены лишь 1/3 от необходимого количества сокращения выбросов до 2030-го года. Правда, благодаря внедрению зеленой энергетики рост выбросов CO₂ замедлился.