"Залиште наш народ у спокої": у Франції жорстко відповіли Трампу

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан висловив переконання, що критика з боку Дональда Трампа щодо політики французького президента Еммануеля Макрона є грубим втручанням у внутрішні справи Франції.

Про ці повідомили на сайті LCI.

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Конфлікт між президентами США та Франції розгорівся через пост Трампа у Twitter, в якому він заявив, що політичну кризу у Франції можна врегулювати, якщо відмовитися від Паризької кліматичної угоди та повернути людям гроші, які виплачуються в рамках угоди зі скорочення шкідливих викидів.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.

Жан-Ів Ле Дріан сказав, що Франція не втручається у внутрішню американську політику, і провокує на те, щоб "це було взаємно". Державний діяч також заявив, що Еммануель Макрон вже попереджав свого колегу: "Ми не беремо участь в американських дискусіях, тому і живемо життям нашої нації".

"Жовті жилети" не протестують англійською мовою, наскільки я знаю. І я кажу ще раз це Дональду Трампу, і французький президент це теж говорить: залиште наш народ у спокої,

– додав він.



Протест "жовтих жилетів" у Франції

Нагадаємо, у суботу, 8 грудня, у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Протестувальники намагалися пройти до президентського палацу.



"Жовті жилети" почали зводити перші барикади зі сміттєвих баків, бетонних плит та навіть дерева. Згодом, правоохоронці використали проти активістів сльозогінний газ та водомет у відповідь на спроби звести барикаду на авеню Морсо, що неподалік Єлисейських полів.

Що таке Паризька кліматична угода? Головна ціль Паризької угоди – не допустити зростання глобальної середньої температури більше 2°C відносно показників доіндустріальної епохи. Її у 2016 році підписали аж 195 країн. Проте у 2017 році адміністрація США оголосила про вихід з договору, заявивши, що він діє на користь окремих країн і шкодить економіці Штатів. Останній звіт ООН свідчить про те, що наразі поставлені державами цілі виконані лише 1/3 від необхідної кількості скорочення викидів до 2030-го року. Щоправда, завдяки впровадженню зеленої енергетики зростання викидів CO₂ сповільнилось.