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      Протести у Франції: Макрон збирається звернутися до свого народу

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      Еммануель Макрон
      Еммануель Макрон / Getty images

      Президент Франції Еммануель Макрон звернеться до свого народу через масові протести "жовтих жилетів", які вже декілька тижнів не стихають у країні.

      Про це інформує DW.

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      Спочатку Макрон збирається зустрітися із представниками профспілок, роботодавцями та представниками влади на місцях. Так, попередньо відомо, що він хоче запросити цих людей у Єлисейський палац.

      Президент хоче об'єднати всі політичні, територіальні, економічні та соціальні сили в ці важкі часи для нації, щоб почути їхні голоси та пропозиції, щоб мобілізувати їх у дію,
      – розповів речник французького уряду Бенжамен Гріво.

      Вже після цієї зустрічі Макрон, імовірно, звернеться до народу.

      Зазначимо, що через масштабні протести країні завдані великі збитки. Так, міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер назвав те, що відбувається наразі у країні – кризою. А влада Парижа заявляє про те, що столиця Франції зазнала збитків у мільйони євро.

      Нагадаємо, Франція протестує з листопада. Наймасштабніші демонстрації відбулися у Парижі 1 та 8 грудня. Зокрема, 8 грудня у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади, все місто затягнуло їдким чорним димом. Аби відгородитись від поліцейських, протестувальники використовують сміттєві баки, бетонні плити та навіть дерева.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Теги: Новини політики Еммануель Макрон Новини Франції Протести у Франції протести
      Джерело: 24 Канал
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