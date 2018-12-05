Інколи вони повертаються, або Чому екс-чиновники України не сідають за ґрати?

Гостросюжетний детектив з колишнім очільником Державної фіскальної служби (ДФС) Мирославом Проданом у головній ролі майже завершився. Солом'янський райсуд Києва обрав екс-високопосадовцю запобіжний захід у вигляді взяття на поруки.

Про таке рішення Феміди стосовно колишнього глави ДФС, який за чутками, дізнавшись, що проти нього порушена карна справа, залишав межі країни ледь не у багажнику "євробляхи", повідомила суддя Ірина Усатова.

Поручителями колишнього чиновника погодилися виступити дев'ять народних депутатів, серед яких Максим Курячий, Вадим Денисенко, Геннадій Ткачук та Микола Паламарчук. Примітно, що всі неначе мантру повторюють, мовляв, хотів би Продан втекти – лишився б за кордоном.

Варто зауважити, що представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) запропонували суду взяти Продана під варту на 60 діб, втім альтернативою цьому вибрали заставу в розмірі 89 млн гривень. Саме таку суму, за підозрами САП, перебуваючи на посадах в.о. заступника і голови Державної фіскальної служби незаконним шляхом він отримав з липня 2016-го по червень 2018 року.

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Згідно з даними слідства, за ці кошти Продан придбав дві квартири в Києві за 6,7 мільйона гривень, два будинки в Туреччині за 78 мільйонів гривень і три авто представницького класу за 3,4 мільйона гривень, але оформив їх на наближену особу.



Екс-кервник Державної фіскальної служби Мирослав Продан / Фото УНІАН

В зв'язку з тим, що пан Продан став ключовим фігурантом гучної кримінальної справи, він написав заяву на звільнення з посади голови ДФС.

Стаття про незаконне збагачення, яку "шиють" Продану, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати деякі посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Буквально тиждень тому Продан повернувся в Україну з-за кордону, де за словами його адвокатів, він лікувався (спочатку Продан виїхав в Молдову, а згодом поїхав начебто на лікування до Німеччини).

Слід зазначити, що дещо раніше детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками ще одному екс-голові ДФС Роману Насірову. Тоді його зразу затримали, однак сторона захисту безапеляційно наполягала, що Насіров – тяжко хворий. В результаті суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 мільйонів гривень. Дружина внесла цю заставу.

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Після відсторонення Насірова від посади керівника ДФС виконувачем обов'язків голови і був призначений Продан. Ці функції він виконував до вересня 2018 року.

Генпрокурор Юрій Луценко запевняє, що почав розслідування в лютому 2018 року. Ще в жовтні минулого року депутати ВР скаржились на начебто нечесну роботу Продана, зокрема – багаторазові випадки корупції на митницях.

Згідно з декларацією 2017 року, дружина Продана отримала в минулому році більше 1 мільйона гривень прибутку, в той час як зарплата чиновника склала близько 300 тисяч. Їздить дружина на новому Lexus, вартістю 1 мільйон грн, який задекларований на 70-річну матір екс-чиновника.



Той самий LEXUS RX 350 / Фото: bihus.info

Намагання сховатися від слідства за кордоном самому та приховати власні статки, переписавши їх на рідних та близьких. Цю формулу давно і на відмінно освоїли діючі та колишні високопосадовці, тому на цьому полі Мирослав Продан – далеко не один "воїн". Після Революції гідності та втечі Віктора Януковича, чимало його найближчих соратників теж більш ніж оперативно вирішили шукати кращої долі за межами України. Проте, наївно було б припускати, що, відчуваючи небезпеку, вони бігли з тонучого владного корабля, заздалегідь не облаштувавши затишні "гніздечка" за межами України.

Хто ж вони – найвідоміші екс-чиновники-втікачі?

Згадаємо найодіозніші фігури на владній шахівниці часів Януковича.

Тричі віце-прем'єр і глава Адміністрації президента-втікача Андрій Клюєв, подейкують, акурат після Евромайдану зібрав валізи і вирушив до Москви. Генпрокуратура оголосила підозру в розтраті державних коштів на суму 610 мільйонів гривень. Брати Клюєви заволоділи заводом ВАТ "Завод напівпровідників" і обслуговували його за державні кошти. Ці бюджетні кошти були призначені дітям та людям з інвалідністю. Що сказати? Дно...



Колишній віце-прем'єр і глава АП Андрій Клюєв

Міністр фінансів часів Віктора Януковича Юрій Колобов знайшов притулок у сонячній Іспанії. Йому незабаром після Революції Гідності пред'явили підозру в розкраданні 220 мільйонів гривень, які були виділені на будівництво телекомунікаційної мережі для "Укртелекому". У 2015 році Колобова оголосили в розшук в Інтерполі, але на початку поточного року кримінальну справу проти Колобова закрили через закінчення терміну давності.



Екс-міністр фінансів Юрій Колобов під час затримання в Іспанії

Ще один досить колоритний персонаж – Владислав Каськів. Колишній лідер помаранчевої "Пори" до 2014 року включно очолював Держагенство з інвестицій та управління національними проектами. Він замовив "липові" рекламні послуги для компанії на суму 7,5 мільйонів гривень, які, за версією слідчих, пішли прямісінько до кишень пана Каськіва і його партнерів.



Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (2010-2014) Владислав Каськів / Фото "Сегодня"

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В 2016 році його оголосили в розшук, і Каськів був заарештований в далекій Панамі. У листопаді минулого року його екстрадували до України, але тут відпустили під заставу 160 тисяч гривень.

Колишній глава Нацбанку Сергій Арбузов зараз знаходиться в міжнародному розшуку. Екс-керманича НБУ підозрюють в розтраті державних коштів у розмірі не менше 120 мільйонів гривень. Своє пристанище Арбузов знайшов у Росії, але в одному з рідких інтерв'ю зізнався, що обов'язково повернеться на українську землю, як тільки стабілізується ситуація. Невже колишній головний банкір країни відчув запах реваншу?



Перший віце-прем'єр-міністр України з 24 грудня 2012 року по 28 січня 2014 року Сергій Арбузов / Взгляд

Екс-міністр екології Микола Злочевський, користуючись власним становищем, за версією слідства, отримав в користування державні надра для газовидобутку. Його майно, в тому числі величезний маєток і елітні автомобілі, були заарештовані, але сам він втік за кордон. Між тим, з часом і ця гучна корупційна справа луснула як мильна бульбашка. Адвокати Злочевського добилися того, щоб їх підзахисного зняли з розшуку і завершили усі процесуальні відносини.



Екс-міністр екології Микола Злочевський / Фото burisma.com

Колишній заступник голови правління НАК "Нафтогаз" Сергій Кацуба звинувачувався у причетності до закупівлі бурових установок за завищеною майже в два рази ціною (близько $400 тисяч) і ряду махінацій кампанії з розкраданнями державних коштів. Загальна сума збитку оцінюється в 284,5 мільйонів гривень. Колишній держчиновник, попри те, що в минулому році (без пояснення причин), його зняли з розшуку в Україні, продовжує жити в російській столиці.



Екс-заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Олександр Кацуба/ Фото: gp.gov.ua

Ще один вельми цікавий персонаж, товариш "Саши Стоматолога" – Сергій Курченко. Судячи з усього в Україну він повертатися не поспішає. Невдовзі після втечі Януковича, він переїхав до Москви і придбав собі там маєток, який тамтешні медіа оцінили в $35 мільйонів. У нашій державі Курченка звинувачують у тому, що його компанія "Газ України" купувала блакитне паливо за заниженою ціною для пільгових груп населення, а продавала за ринковою. Генпрокуратура оцінила нанесення збитків державі від цієї схеми в 14 мільярдів гривень.



Сергій Курченко

Звісно, це далеко не весь перелік соратників Віктора Януковича, які, помітивши, що в повітрі запахло смаженим, спішно залишили межі країни. За різними підрахунками, окрім безпосередньо президента втікача (32 мільярди гривень) вони всі не просто виїхали за кордон, а й завбачливо прихопили з собою кілька десятків бюджетних мільярдів.

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Чому екс-чиновники не сидять?

Не хочеться бути песимістом, але навіть вищенаведені факти являються яскравим свідченням того, що чиновникам-втікачам в кінцевому результаті вдається виходити сухими з води. Перша причина – справи, порушені проти них, тривалий час припадають пилом і потім їх закривають за строком давності.

Друга причина – високопрофесійні юристи, яких наймають колишні керманичі держустанов, міністерств та відомств, вщент розбивають доказову базу слідчих.

І третя причина – не можна виключати, що "колишні" мають надійний "дах" серед чинних керівників України. Принаймні, про це говорять в політичних кулуарах.

Що ж маємо в знаменнику? Крупна риба, яку неодноразово обіцяв виловити генпрокурор Луценко, спокійно "плаває" собі в закордонних водах, а країна й надалі повільно, але впевнено рухається у напрямку до банкрутства. Чому так?

Хоча б тому, що наразі невідомо, скільки коштів з державної скарбниці "вимили" за останні роки. Вочевидь, достеменну відповідь до цієї сумної загадки можна буде дізнатися лише після зміни владної верхівки. Але не факт, що справи й потенційних (нині діючих) чиновників-втікачів будуть доведені до логічного завершення. Бо, як свідчить новітня історія, коли вчорашня опозиція стає владою, в неї миттєво зникають гарні "снасті", які дозволяли б дійснно ловити справжніх крупних "золотих риб". На превеликий жаль...

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