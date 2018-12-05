Иногда они возвращаются, или почему экс-чиновники Украины не садятся за решетку?

Остросюжетный детектив с бывшим главой Государственной фискальной службы (ГФС) Мирославом Проданом в главной роли почти завершился. Соломенский райсуд Киева избрал экс-чиновнику меру пресечения в виде взятия на поруки.

Такое решение Фемиды в отношении бывшего главы ГФС, который по слухам, узнав, что против него возбуждено уголовное дело, покидал пределы страны чуть ли не в багажнике "евробляхи", сообщила судья Ирина Усатова.

Поручителями бывшего чиновника согласились выступить девять народных депутатов, среди которых Максим Курячий, Вадим Денисенко, Геннадий Ткачук и Николай Паламарчук. Примечательно, что все будто мантру повторяют, мол, хотел бы Продан сбежать – остался бы за границей.

Стоит заметить, что представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предложили суду взять Продана под стражу на 60 суток, однако альтернативой этому выбрали залог в размере 89 млн гривен. Именно такую сумму, по подозрениям САП, находясь на должностях и.о. заместителя и главы Государственной фискальной службы незаконным путем он получил с июля 2016-го по июнь 2018 года.

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Согласно данным следствия, за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона гривен, два дома в Турции за 78 миллионов гривен и три авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их на приближенное лицо.



Экс-руководитель Государственной фискальной службы Мирослав Продан / Фото УНИАН

В связи с тем, что господин Продан стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела, он написал заявление на увольнение с должности главы ГФС.

Статья о незаконном обогащении, которую "шьют" Продану, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Буквально неделю назад Продан вернулся в Украину из-за границы, где по словам его адвокатов, он лечился (сначала Продан уехал в Молдову, а затем уехал якобы на лечение в Германию).

Следует отметить, что несколько ранее детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями еще одному экс-главе ГФС Роману Насирову. Тогда его сразу задержали, однако сторона защиты безапелляционно настаивала, что Насиров – тяжело болен. В результате суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в сумме 100 миллионов гривен. Жена внесла этот залог.

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После отстранения Насирова от должности руководителя ГФС исполняющим обязанности главы был назначен Продан. Эти функции он выполнял до сентября 2018 года.

Генпрокурор Юрий Луценко уверяет, что начал расследование в феврале 2018 года. Еще в октябре прошлого года депутаты ВР жаловались на якобы нечестную работу Продана, в том числе – многократные случаи коррупции на таможнях.

Согласно декларации 2017 года, жена Продана получила в прошлом году более 1 миллиона гривен прибыли, в то время как зарплата чиновника составила около 300 тысяч. Ездит жена на новом Lexus, стоимостью 1 миллион грн, который задекларирован на 70-летнюю мать экс-чиновника.

Тот самый LEXUS RX 350 / Фото: bihus.info

Попытки скрыться от следствия за рубежом самому и скрыть свое состояние, переписав их на родных и близких. Эту формулу давно и на отлично освоили действующие и бывшие высокопоставленные чиновники, поэтому на этом поле Мирослав Продан – далеко не один "воин". После Революции достоинства и бегства Виктора Януковича, немало его ближайших соратников тоже более чем оперативно решили искать лучшей судьбы за пределами Украины. Однако, наивно было бы предполагать, что, чувствуя опасность, они бежали с тонущего властного корабля, заранее не обустроив уютные "гнездышки" за пределами Украины.

Кто же они – самые известные экс-чиновники-беглецы?

Вспомним самые одиозные фигуры на властной шахматной доске времен Януковича.

Трижды вице-премьер и глава Администрации президента-беглеца Андрей Клюев, говорят, аккурат после Евромайдана собрал чемоданы и отправился в Москву. Генпрокуратура объявила подозрение в растрате государственных средств на сумму 610 миллионов гривен. Братья Клюевы завладели заводом ОАО "Завод полупроводников" и обслуживали его за государственные средства. Эти бюджетные средства были назначены детям и людям с инвалидностью. Что сказать? Дно...



Бывший вице-премьер и глава АП Андрей Клюев

Министр финансов времен Виктора Януковича Юрий Колобов нашел убежище в солнечной Испании. Ему вскоре после Революции Достоинства предъявили подозрение в хищении 220 миллионов гривен, которые были выделены на строительство телекоммуникационной сети для "Укртелекома". В 2015 году Колобова объявили в розыск в Интерполе, но в начале текущего года уголовное дело против Колобова закрыли из-за истечения срока давности.



Экс-министр финансов Юрий Колобов во время задержания в Испании

Еще один довольно колоритный персонаж – Владислав Каськив. Бывший лидер оранжевой "Поры" до 2014 года включительно возглавлял Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами. Он заказал "липовые" рекламные услуги для компании на сумму 7,5 миллионов гривен, которые, по версии следователей, пошли прямиком в карманы господина Каськива и его партнеров.



Глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (2010-2014) Владислав Каськив / Фото "Сегодня"

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В 2016 году его объявили в розыск, и Каськив был арестован в далекой Панаме. В ноябре прошлого года его экстрадировали в Украину, но здесь отпустили под залог в 160 тысяч гривен.

Бывший глава Нацбанка Сергей Арбузов сейчас находится в международном розыске. Экс-главу НБУ подозревают в растрате государственных средств в размере не менее 120 миллионов гривен. Свое пристанище Арбузов нашел в России, но в одном из редких интервью признался, что обязательно вернется на украинскую землю, как только стабилизируется ситуация. Неужели бывший главный банкир страны почувствовал запах реванша?



Первый вице-премьер-министр Украины с 24 декабря 2012 года по 28 января 2014 года Сергей Арбузов / Взгляд

Экс-министр экологии Николай Злочевский, пользуясь собственным положением, по версии следствия, получил в пользование государственные недра для газодобычи. Его имущество, в том числе огромный особняк и элитные автомобили, были арестованы, но сам он сбежал за границу. Между тем, со временем и это громкое коррупционное дело лопнуло как мыльный пузырь. Адвокаты Злочевского добились того, чтобы их подзащитного сняли с розыска и завершили все процессуальные отношения.



Экс-министр экологии Николай Злочевский / Фото burisma.com

Бывший заместитель главы правления НАК "Нафтогаз" Сергей Кацуба обвинялся в причастности к закупке буровых установок по завышенной почти в два раза цене (около $400 тысяч) и ряда махинаций кампании с хищениями государственных средств. Общая сумма ущерба оценивается в 284,5 миллионов гривен. Бывший госчиновник, несмотря на то, что в прошлом году (без объяснения причин), его сняли с розыска в Украине, продолжает жить в российской столице.



Экс-заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Александр Кацуба/ Фото: gp.gov.ua

Еще один весьма интересный персонаж, товарищ "Саши Стоматолога" – Сергей Курченко. Судя по всему в Украину он возвращаться не спешит. Вскоре после бегства Януковича, он переехал в Москву и приобрел себе там особняк, который местные медиа оценили в $35 миллионов. В нашем государстве Курченко обвиняют в том, что его компания "Газ Украины" закупала голубое топливо по заниженной цене для льготных групп населения, а продавала по рыночной. Генпрокуратура оценила нанесение убытков государству от этой схемы в 14 миллиардов гривен.



Сергей Курченко

Конечно, это далеко не весь перечень соратников Виктора Януковича, которые, заметив, что в воздухе запахло жареным, спешно покинули пределы страны. По разным подсчетам, кроме непосредственно президента беглеца (32 миллиарда гривен) они все не просто выехали за границу, но и предусмотрительно прихватили с собой несколько десятков бюджетных миллиардов.

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Почему экс-чиновники не сидят?

Не хочется быть пессимистом, но даже вышеприведенные факты являются ярким свидетельством того, что чиновникам-беглецам в конечном результате удается выходить сухими из воды. Первая причина – дела, возбужденные против них, длительное время пылятся и затем их закрывают по сроку давности.

Вторая причина – высокопрофессиональные юристы, которых нанимают бывшие руководители госучреждений, министерств и ведомств, вдребезги разбивают доказательную базу следователей.

И третья причина – нельзя исключать, что "бывшие" имеют надежную "крышу" среди действующих руководителей Украины. По крайней мере, об этом говорят в политических кулуарах.

Что же получаеться в знаменателе? Крупная рыба, которую неоднократно обещал выловить генпрокурор Луценко, спокойно "плавает" себе в зарубежных водах, а страна и в дальнейшем медленно, но уверенно движется по направлению к банкротству. Почему так?

Хотя бы потому, что пока неизвестно, сколько средств из государственной казны "вымыли" за последние годы. Видимо, точный ответ на эту печальную загадку можно будет узнать только после смены властной верхушки. Но не факт, что дела и потенциальных (ныне действующих) беглых чиновников будут доведены к логическому завершению. Ибо, как свидетельствует новейшая история, когда вчерашняя оппозиция становится властью, у нее мгновенно исчезают хорошие "снасти", которые позволяли бы действительно ловить настоящих крупных "золотых рыб". К величайшему сожалению...

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