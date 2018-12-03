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      Насиров, Продан, контрабанда: из-за чего поссорились Петр Алексеевич и Владимир Борисович

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      Интервью с Дмитрием Гнапом
      Интервью с Дмитрием Гнапом / 24 канал

      О нюансах скандального дела экс-главы ГФС Мирослава Продана и конфликте интересов руководителя правительства Владимира Гройсмана и гаранта государства Петра Порошенко в прямом эфире 24 канала рассказал политик и журналист Дмитрий Гнап.

      Почему в Украине такие "болезненные" руководители ГФС?

      – Похоже, что Продан, который имеет покровителя в лице премьер-министра Владимира Гройсмана, получил сигнал, что можно вернуться в Украину. Что кто-то где-то уступит интересами, чтобы Продана не посадили, и чтобы его процесс длился годами, пока об этом деле украинцы не забудут. Таких историй много, например с Насировым. Руководитель ГФС – это такая тяжелая должность, на которой люди просто надрываются, таская огромные объемы наличности.

      Читайте также: Коррупционные схемы на таможне: почему Украина теряет 75 миллиардов гривен ежегодно

      – Возможно ли, что 90 миллиардов гривен, по словам самого же Гройсмана, "утекли" через таможню, а руководитель ГФС не знал об этом? А если знал и ничего не делал – это минимум должностное бездействие, а скорее всего – незаконное обогащение. Думаю, машины и квартиры Продана, которые сейчас вылезают после расследования НАБУ – лишь малая толика приобретенного.

      Борьба с контрабандой или борьба за контроль контрабанды?

      – Антикоррупционное бюро подозревает Романа Насирова в том, что он предоставил отсрочку нардепу-беглецу Александру Онищенко в размере трех миллиардов гривен, а также позволил ему не платить налоги длительное время. Мы прекрасно понимаем – Насиров, предшественник Мирослава Продана, предоставил рассрочку Онищенко, позволив ему не платить определенные налоги, потому что получил это указание от президента Украины Петра Порошенко,

      Читайте также: "А тебя за что повязали?": короткая, но поучительная история трех руководителей ГФС

      – Депутат от БПП Грановский "крышует" контрабандный бизнес в Украине, а все это происходит с согласия президента. Премьер-министр Владимир Борисович Гройсман поссорился с Петром Алексеевичем Порошенко именно из-за желания контролировать контрабанду в Украине: Гройсман решил с помощью МВД "оседлать" контрабандные потоки, которые сейчас контролирует СБУ, которую, в свою очередь, полностью контролирует президент. Поэтому мы можем сделать вывод, что вся контрабанда в Украине сейчас – под Порошенко.

      Видео полного интервью с Дмитрием Гнапом:

       

      Теги: Петр Порошенко Новости Украины СБУ Коррупция Государственная фискальная служба контрабанда Владимир Гройсман Роман Насиров САП
      Источник: 24 канал
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