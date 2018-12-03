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      Вся контрабанда в Украине под контролем СБУ и Порошенко, – Гнап

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      Дмитрий Гнап
      Дмитрий Гнап / www.radiosvoboda.org

      Специализированная антикоррупционная прокуратура требует избрать главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Экс-главу ГФС подозревают в незаконном обогащении. По версии следствия, он на должности руководителя службы присвоил 89 миллионов гривен.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал общественный активист Дмитрий Гнап.

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      Активист сказал, что Антикоррупционное бюро подозревает Романа Насирова в том, что он предоставил отсрочку нардепу-беглецу Александру Онищенко в размере трех миллиардов гривен, а также разрешил ему не платить налоги длительное время.

      Единственное, что мы прекрасно понимаем – Насиров, предшественник Мирослава Продана, предоставил рассрочку Онищенко, позволив ему не платить определенные налоги, из-за того, что получил это указание от президента Украины Петра Порошенко,
      – отметил Гнап.

      Гнап отметил, что на тот момент Онищенко и Порошенко сотрудничали. Александр Онищенко завозил часть наличности от своего бизнеса фаворита президента – Петру Кононенко. Таким образом он и получил поддержку гаранта.


      Александр Онищенко

      Также активист согласился с тем, что депутат от БПП Грановский "крышует" контрабандный бизнес в Украине, а все это происходит по согласию президента. По его мнению, премьер-министр Владимир Гройсман поссорился с Петром Порошенко именно из-за желания контролировать контрабанду в Украине.

      Владимир Гройсман вроде решил с помощью Министерства внутренних дел "оседлать" контрабандные потоки, которые сегодня контролирует управление Службы безопасности Украины, которая непосредственно подчиняется президенту. Поэтому, мы можем сделать вывод, что вся контрабанда в Украину сейчас – под СБУ, а СБУ – под Петром Порошенко,
      – добавил Дмитрий Гнап.

      Видео полного интервью с Дмитрием Гнапом смотрите здесь.

      Теги: Петр Порошенко Новости Украины СБУ Коррупция контрабанда Государственная фискальная служба САП Роман Насиров Владимир Гройсман Александр Онищенко Президент Украины Антикоррупционный суд
      Источник: 24 канал
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