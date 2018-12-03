Вся контрабанда в Україні під контролем СБУ та Порошенка, – Гнап

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає обрати голові Державної фіскальної служби Мирославу Продану запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави. Екс-голову ДФС підозрюють у незаконному збагаченні. За версією слідства, він на посаді керівника служби привласнив 89 мільйонів гривень.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів громадський активіст Дмитро Гнап.

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Активіст сказав, що Антикорупційне бюро підозрює Романа Насірова у тому, що він надав відтермінування нардепу-втікачу Олександру Онищенку у розмірі трьох мільярдів гривень, а також дозволив йому не платити податки тривалий час.

Єдине, що ми чудово розуміємо – Насіров, попередник Мирослава Продана, надав розстрочку Онищенку, дозволивши йому не платити певні податки, через те, що отримав цю вказівку від президента України Петра Порошенка,

– наголосив Гнап.

Гнап зауважив, що на той момент Онищенко та Порошенко співпрацювали. Олександр Онищенко завозив частину готівки від свого бізнесу фавориту президента – Петру Кононенку. Таким чином він і отримав підтримку гаранта.



Олександр Онищенко

Також активіст погодився з тим, що депутат від БПП Грановський "кришує" контрабандний бізнес в Україні, а все це відбувається за згодою президента. На його думку, прем'єр-міністр Володимир Гройсман посварився з Петром Порошенком саме через бажання контролювати контрабанду в Україні.

Володимир Гройсман начебто вирішив за допомогою Міністерства внутрішніх справ "осідлати" контрабандні потоки, які сьогодні контролює управління Служби безпеки України, яка безпосередньо підпорядковується президенту. Тому, ми можемо зробити висновок, що вся контрабанда в України зараз – під СБУ, а воно – під Петром Порошенком,

– додав Дмитро Гнап.

Відео повного інтерв'ю з Дмитром Гнапом дивіться тут.