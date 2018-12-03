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      Насіров, Продан, контрабанда: через що посварилися Петро Олексійович і Володимир Борисович

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      Інтерв'ю з Дмитром Гнапом
      Інтерв'ю з Дмитром Гнапом / 24 канал

      Про нюанси скандальної справи екс-очільника ДФС Мирослава Продана і конфлікт інтересів керівника уряду Володимира Гройсмана і гаранта держави Петра Порошенка у прямому ефірі 24 каналу розповів політик та журналіст Дмитро Гнап.

      Чому в Україні такі "хворобливі" керівники ДФС?

      – Скидається на те, що Продан, який має покровителя в особі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, отримав сигнал, що можна повернутися в Україну. Що хтось десь поступиться інтересами, щоб Продана не посадили, і щоб його процес тривав роками, поки про цю справу українці не забудуть. Таких історій багато, як-от з Насіровим. Керівник ДФС – це така важка посада, на якій люди просто надриваються, тягаючи величезні обсяги готівки.

      Читайте також: Корупційні схеми на митниці: чому Україна втрачає 75 мільярдів гривень щороку

      – Чи можливо, що 90 мільярдів гривень, за словами самого ж Гройсмана, "витекли" крізь митницю, а керівник ДФС не знав про це? А якщо знав і нічого не робив – це щонайменше посадова бездіяльність, а скоріш за все – незаконне збагачення. Гадаю, машини і квартири Продана, які зараз вилазять після розслідування НАБУ – лише дещиця надбаного.

      Боротьба з контрабандою чи боротьба за контроль контрабанди?

      – Антикорупційне бюро підозрює Романа Насірова у тому, що він надав відтермінування нардепу-втікачу Олександру Онищенку у розмірі трьох мільярдів гривень, а також дозволив йому не платити податки тривалий час. Ми чудово розуміємо – Насіров, попередник Мирослава Продана, надав розстрочку Онищенку, дозволивши йому не платити певні податки, через те, що отримав цю вказівку від президента України Петра Порошенка,

      Читайте також: "А тебе за що пов'язали?": коротка, але повчальна історія трьох керівників ДФС

      – Депутат від БПП Грановський "кришує" контрабандний бізнес в Україні, а все це відбувається за згодою президента. Прем'єр-міністр Володимир Борисович Гройсман посварився з Петром Олексійовичем Порошенком саме через бажання контролювати контрабанду в Україні: Гройсман вирішив за допомогою МВС "осідлати" контрабандні потоки, які зараз контролює СБУ, яку, у свою чергу, повністю контролює президент. Тому ми можемо зробити висновок, що вся контрабанда в України зараз – під Порошенком.

      Відео повного інтерв'ю з Дмитром Гнапом:

       

      Теги: Новини України Петро Порошенко Корупція Державна фіскальна служба контрабанда Володимир Гройсман Роман Насіров САП СБУ
      Джерело: 24 канал
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