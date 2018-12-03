Керівник ДФС – важка посада, на якій люди надриваються, тягаючи величезні обсяги готівки, – Гнап

У понеділок, 3 грудня, у Києві суд почав обирати запобіжний захід колишньому виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану. Втім, українці давно звикли, що затримання і обрання запобіжних заходів для високопосадовців ні про що не говорять. До суду возили їх десятками, обирали арешти, але потім ті чи то виходили на свободу під заставу, чи під домашній арешт.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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Він розповів наступне: "Скидається на те, що Продан, який має покровителя в особі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, отримав сигнал, що можна повернутися в Україну. Що хтось десь поступиться інтересами, щоб Продана не посадили, і щоб його процес тривав роками, поки про цю справу українці не забудуть. Таких історій багато, як-от з Насіровим".

Керівник ДФС – це така важка посада, на якій люди просто надриваються, тягаючи величезні обсяги готівки,

– наголосив Гнап.

І додав, що саме прем'єр Гройсман давав вказівки Продану і навіть захищав його, коли хмари над тим збиралися.



Дмитро Гнап

А те, вважає Гнап, що Продан був в курсі десятків злочинних схем – це 100%.

Чи можливо, що 90 мільярдів гривень, за словами самого ж Гройсмана, "витекли" крізь митницю, а керівник ДФС не знав про це? А якщо знав і нічого не робив – це щонайменше посадова бездіяльність, а скоріш за все – незаконне збагачення. Гадаю, машини і квартири Продана, які зараз вилазять після розслідування НАБУ – лише дещиця надбаного,

– повідомив журналіст.

Відео повного інтерв'ю з Дмитром Гнапом дивіться тут.