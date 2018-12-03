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      Суд над екс-головою ДФС: семеро нардепів заявили, що готові взяти його на поруки

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      У Києві екс-голові ДФС Продану обирають запобіжний захід
      У Києві екс-голові ДФС Продану обирають запобіжний захід / Фото з відкритих джерел

      У понеділок, 3 грудня, у Києві почали обирати запобіжний захід колишньому виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану.

      САП вимагає обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застава у 89 мільйонів гривень.

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      У суді прозвучала інформація, що семеро осіб висловили намір взяти на поруки екс-голову Державної фіскальної служби Мирослава Продана. 

      "До суду надійшли заяви про бажання взяти на поруки Продана від декількох осіб. Це, зокрема народні депутати Давид Макар'ян, Микола Паламарчук, Геннадій Ткачук, Микола Кучер, Максим Курячий, Вадим Денисенко", – заявив суддя.

      Нагадаємо, у липні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Мирослав Продан підозрюється у вчиненні кримінальних злочинів за період, коли він очолював податкову та митницю. Згодом Луценко повідомив, що ГПУ збирає докази у справі про контрабанду проти Продана.

      У свою чергу в липні Продан звинуватив працівників ГПУ в "дахуванні" контрабанди, і сказав, що вже написав з цього приводу заяву в НАБУ.

      У вересні 2018 Продан звільнився з посади в. о. голови ДФС. У листопаді Продан отримав повістку від САП з вимогою з’явитися на допит, проте екс-очільник ДФС заявив, що перебуває на лікуванні за кордоном, тому не може цього зробити.

      16 листопада САП заочно оголосила Продану про підозру у скоєнні злочину.

      У чому підозрюють Мирослава Продана? Екс-голову ДФС підозрюють у незаконному збагаченні. За версією слідства, він на посаді керівника служби привласнив 89 мільйонів гривень, за які придбав дві квартири в елітній столичній новобудові, два будинки у Туреччині та три автомобілі представницького класу.

      Перед тим, як Спеціалізована антикорупційна прокуратура повинна була оголосити йому підозру, фіскал раптово виїхав у Молдову. Нібито на лікування, однак, кордон він перетинав чомусь таємно, на авто на єврономерах. Через деякий час Мирослав Продан таки повернувся в Україну. 

      Теги: Гроші Новини України Новини політики Судді Корупція Державна фіскальна служба САП Розслідування
      Джерело: 24 канал
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