Екс-голова ДФС Продан отримав повістку від антикорупційної прокуратури
Спеціалізована антикорупційна прокуратура надіслала повістку екс-голові Державної фіскальної служби Мирославові Продану з вимогою з'явитися до слідчого.
Про це сам Продан сповістив у Facebook, уточнивши, що наразі перебуває за кордоном.
"На початку листопада запланував поїздку за кордон для медичного обстеження… 7 листопада, вже перебуваючи у клініці, несподівано дізнався від адвокатів, що САП надіслала повістку з вимогою з’явитись до слідчого. В САП наполягають, що надіслали повістку 2 листопада, але дата її реєстрації – 6 листопада", – написав екс-голова ДФС.
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Він також звернув увагу на те, що повістка САП була скерована за адресою, де ніколи не проживала сім'я Продана.
Таке враження, що виклик навмисно надіслали на адресу, яка не має до мене жодного відношення, і саме в той період, коли я перебуває на лікуванні за межами України, для того щоб мене дискредитувати, створивши враження, ніби я уникаю спілкування з правоохоронними органами. Зовсім не здивуюсь, якщо незрозуміла гра слідчих органів має не меті оголосити мене у розшук, щоб безпідставно та бездоказово зробити винним,
– зазначив екс-голова ДФС.
Він додав, що з липня 2018 року, перебуваючи ще на посаді керівника ДФС, неодноразово звертався в Генпрокуратуру і САП з пропозицією дати свої роз'яснення щодо звинувачень на свою адресу.
Продан додав, що планує надати необхідні документи та пояснення після повернення в Україну після лікування.
Нагадаємо, у липні 2018 року Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що тодішнього в. о. голови ДФС Мирослава Продана підозрювали у вчиненні кримінальних злочинів за період, коли він очолював податкову та митницю.
Згодом Луценко сповістив, що ГПУ збирає докази у справі про контрабанду проти Мирослава Продана.
У свою чергу в липні Продан звинуватив працівників ГПУ в "кришуванні" контрабанди, і сказав, що вже написав з цього приводу заяву в НАБУ.
А у вересні Мирослав Продан звільнився з посади в. о. голови ДФС.