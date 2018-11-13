Экс-глава ГФС Продан получил повестку от антикоррупционную прокуратуру

Специализированная антикоррупционная прокуратура прислала повестку экс-главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану с требованием явиться к следователю.

Об этом сам Продан сообщил в Facebook, уточнив, что сейчас находится за границей.

"В начале ноября запланировал поездку за границу для медицинского обследования... 7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку на 2 ноября, но дата ее регистрации – 6 ноября", – написал экс-глава ГФС.

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Он также обратил внимание на то, что повестка САП была направлена по адресу, где никогда не проживала семья Продана.

Такое впечатление, что вызов намеренно прислали на адрес, который не имеет ко мне никакого отношения, и именно в тот период, когда я находится на лечении за пределами Украины, для того чтобы меня дискредитировать, создав впечатление, будто я избегаю общения с правоохранительными органами. Совсем не удивлюсь, если непонятная игра следственных органов не имеет целью объявить меня в розыск, чтобы безосновательно и бездоказательно сделать виновным,

– отметил экс-глава ГФС.

Он добавил, что с июля 2018 года, находясь еще на должности руководителя ГФС, неоднократно обращался в Генпрокуратуру и САП с предложением дать свои разъяснения относительно обвинений в свой адрес.

Продан добавил, что планирует предоставить необходимые документы и объяснения по возвращении в Украину после лечения.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что тогдашнего и. о. председателя ГФС Мирослава Продана подозревали в совершении уголовных преступлений за период, когда он возглавлял налоговую и таможню.

Впоследствии Луценко сообщил, что ГПУ собирает доказательства по делу о контрабанде против Мирослава Продана.

В свою очередь в июле Продан обвинил работников ГПУ в "крышевании" контрабанды, и сказал, что уже написал по этому поводу заявление в НАБУ.

А в сентябре Мирослав Продан уволился с должности и. о. головы ГФС.