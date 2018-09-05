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Отставка Продана: правительство поддержало увольнение председателя ГФС

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Мирослав Продан подал в отставку с должности председателя ГФС
Мирослав Продан подал в отставку с должности председателя ГФС / Фото пресс-службы ГФС

Кабинет министров в среду, 5 сентября, принял отставку исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Такое решение было принято на закрытой части заседания правительства в среду, сообщает корреспондент 24 канала

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Сейчас новым исполняющим обязанности председателя ГФС будет Александр Власов, бывший глава Одесской таможни. Ранее Власов возглавлял специальное подразделение ДФС "Фантом", во времена правления Януковича работал в Государственной налоговой службе и Министерстве экономического развития.

Одновременно правительство объявило конкурс на замещение вакантной должности главы ведомства.

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"Вопрос, о котором мы с вами уже давно дискутировали, это проведение конкурса на позицию главы ГФС. Проведение такого открытого и прозрачного конкурса является очень важным для дальнейшей реформы, в том числе ГФС. Сегодня правительство приняло решение о начале и объявления такого конкурса", – сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркароваска.

Напомним, ранее Мирослав Продан обвинил сотрудников Генпрокуратуры в "крышевании" контрабанды на Одесской таможне, и заверил, что уже написал соответствующее заявление в НАБУ.

Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Государственная фискальная служба
Источник: 24 Канал
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