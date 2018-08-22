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Коррупцию на Одесской таможне "крышует" Генпрокуратура

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Исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан
Исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан / Фото из соцсетей

Исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан обвинил сотрудников Генпрокуратуры в "крышевании" контрабанды, и сказал, что уже написал по этому поводу заявление в НАБУ.

Об этом он рассказал на брифинге Государственной фискальной службы.

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По словам Продана, они задержали похищенную с Одесской таможни контрабанду сами, без помощи прокуратуры. Они отметили: после того, как конфискат исчез с базы, сами его отыскали, а версия прокуратуры вообще неправдоподобна.

Учитывая то, что у меня есть все основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры Украины, я обращаюсь с заявлением в НАБУ о проведении беспристрастного расследования по данному поводу. Все материалы, которые сейчас есть в распоряжении ГФС, мы готовы предоставить,
– заявил Продан.

Напомним, сотрудники ГФС задержали известного в определенных кругах человека, бывшего работника Одесской таможни, деятельность которого связывают с контрабандой – Дениса Аминева. Его подозревают в причастности к похищению арестованных товаров, а именно – 37 контейнеров с нерастаможенным грузом ориентировочной стоимостью 154 миллиона гривен.

Теги: Новости Украины ГПУ Коррупция Государственная фискальная служба
Источник: 24 канал
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