Корупцію на Одеській митниці "кришує" Генпрокуратура

Виконуючий обов'язки голови ДФС Мирослав Продан звинуватив працівників Генпрокуратури в "кришуванні" контрабанди, і сказав, що вже написав з цього приводу заяву в НАБУ.

Про це він розповів на брифінгу Державної фіскальної служби.

Читайте також: Очільник податкової Мирослав Продан підозрюється у злочинних діях, – Луценко

За словами Продана, що вони затримали викрадену з Одеської митниці контрабанду самі, без допомоги прокуратури. Вони наголосили: після того, як конфіскат зник з бази, самі його відшукали, а версія прокуратури взагалі неправдоподібна.

Враховуючи те, що в мене є всі підстави стверджувати про причетність до даного злочину співробітників Генеральної прокуратури України, я звертаюсь із заявою до НАБУ про проведення неупередженого розслідування з даного приводу. Всі матеріали, які наразі є в розпорядженні ДФС, ми готові надати,

– заявив Продан.

Нагадаємо, співробітники ДФС затримали відому в певних колах людину, колишнього працівника Одеської митниці, діяльність якого пов'язують з контрабандою – Дениса Амінева. Його підозрюють у причетності до викрадення заарештованих товарів, а саме – 37 контейнерів з нерозмитненим вантажем орієнтовною вартістю 154 мільйони гривень.