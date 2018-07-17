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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Очільник податкової Мирослав Продан підозрюється у злочинних діях, – Луценко

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Мирослав Продан
Мирослав Продан / ukranews.com

Виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана підозрюють у вчиненні кримінальних злочинів за період, коли він очолював податкову та митницю.

Про це напередодні під час брифінгу повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

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За його словами, розслідування правопорушень ще триває, але у Генеральної прокуратури вже є уся доказова база. Луценко відмовився розкривати деталі ймовірних злочинів. Повідомив лише, що дії Продана розслідують ще з лютого 2018 року.

"Наявних у мене матеріалів достатньо для того, щоби бути переконаним в наявності грубих правопорушень у пана Продана на посаді виконуючого обов`язки голови ДФС", – наголосив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

 

Теги: Новини України Новини політики Державна фіскальна служба Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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