Очільник податкової Мирослав Продан підозрюється у злочинних діях, – Луценко

Виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана підозрюють у вчиненні кримінальних злочинів за період, коли він очолював податкову та митницю.

Про це напередодні під час брифінгу повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Читайте також: Луценко призначив Горбатюка начальником слідчого управління Генпрокуратури

За його словами, розслідування правопорушень ще триває, але у Генеральної прокуратури вже є уся доказова база. Луценко відмовився розкривати деталі ймовірних злочинів. Повідомив лише, що дії Продана розслідують ще з лютого 2018 року.

"Наявних у мене матеріалів достатньо для того, щоби бути переконаним в наявності грубих правопорушень у пана Продана на посаді виконуючого обов`язки голови ДФС", – наголосив генеральний прокурор України Юрій Луценко.