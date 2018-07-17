Руководитель налоговой Мирослав Продан подозревается в преступных действиях, – Луценко

Исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана подозревают в совершении уголовных преступлений за период, когда он возглавлял налоговую и таможню.

Об этом накануне во время брифинга сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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По его словам, расследование правонарушений еще продолжается, но у Генеральной прокуратуры уже есть вся доказательная база. Луценко отказался раскрывать детали предполагаемых преступлений. Сообщил лишь, что действия Продана расследуют еще с февраля 2018 года.

"Имеющихся у меня материалов достаточно для того, чтобы быть убежденным в наличии грубых правонарушений господина Продана на должности исполняющего обязанности главы ГФС", – подчеркнул генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.